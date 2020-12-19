KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Red Bull sporcusu Bora Altıntaş'ı kabul etti - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Red Bull sporcusu Bora Altıntaş'ı kabul etti

19.12.2020 12:41
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Red Bull sporcusu Bora Altıntaş'ı kabul etti, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin BMX'teki genç ve yükselen yıldızı Bora Altıntaş'ı makamında ağırladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin BMX'teki genç ve yükselen yıldızı Bora Altıntaş'ı makamında ağırladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de son dönemde oldukça ilgi toplayan BMX'in yükselen yıldızı, Bora Altıntaş'ı makamında ağırladı. Bora Altıntaş, geçen sene dünyanın en büyük profesyonel BMX yarışlarından biri olan ve yarışmacılarını davet usulü seçen Nass Festival'de dünya altıncısı unvanını almıştı. Cumhurbaşkanı Tatar, Bora'nın uluslararası alandaki başarılarını takip ettiğini belirterek 19 yaşındaki sporcuyu tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: "BORA'YA GEREKLİ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Bora Altıntaş'ın gelecek hedeflerini de dinleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "Bora'nın genç yaşına karşın elde ettiği başarılar gurur verici. Bu başarılardan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Her alanda geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bir gençliğimiz var. Bora gibi başarılı insanlara sahip çıkarak devletin imkanlar çerçevesinde destek verilmesi çok önemli. Bu sebeple Cumhurbaşkanlığı olarak kendisine gerekli desteği de vereceğiz" ifadesini kullandı.

BORA ALTINTAŞ: "CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Bora Altıntaş, ise "Red Bull sporcusu olmak benim hayalimdi. Bu hayalime kavuşmak, en iyi olma hedefime daha da yaklaştığımı düşünüyorum. Cumhurbaşkanımıza göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ederim" dedi.

(İHA)

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Red Bull sporcusu Bora Altıntaş'ı kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Red Bull sporcusu Bora Altıntaş'ı kabul etti

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Red Bull sporcusu Bora Altıntaş'ı kabul etti - Son Dakika Spor


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