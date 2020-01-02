KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan Eastmed projesine tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan Eastmed projesine tepki Açıklaması - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan Eastmed projesine tepki Açıklaması

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz (Eastmed) doğal gaz boru hattı anlaşmasının, "coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun olmayan ve tamamen politik kaygılarla" verilmiş bir karar olduğunu belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan Eastmed projesine tepki Açıklaması, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz (Eastmed) doğal gaz boru hattı anlaşmasının, "coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun olmayan ve tamamen politik kaygılarla" verilmiş bir karar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün Atina'da İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yönetimi (GKRY) arasında imzalanacak Eastmed projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Akıncı, "Bugün Atina'da Yunanistan-Güney Kıbrıs ve İsrail arasında imzalanacağı duyurulan Eastmed boru hattı anlaşması, coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun olmayan ve tamamen politik kaygılarla karar verilmiş bir konudur." ifadesini kullandı.

İsrail'den GKRY'ye, oradan Girit'e ve Yunanistan'a, nihayetinde de İtalya'ya uzanması planlanan boru hattının, başka alternatiflere göre çok daha uzun ve masraflı bir güzergah durumunda olduğunu hatırlatan Akıncı, konunun uzmanlarının karşı görüşlerine rağmen gündemde tutulmaya çalışılan bu projenin, tıpkı GKRY'nin tek başına AB'ye üye yapılmış olması gibi, Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmayacağını belirtti.

Politik atmosferin atılacak karşılıklı adımlarla değiştirilebileceğine ancak coğrafyayı değiştirmenin olanaksız olduğuna dikkati çeken Akıncı, "Coğrafi gerçekler ise Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminden Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye'yi dışlamanın olanaksız olduğuna işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı, şunları kaydetti:

"Öteden beri vurguladığım gibi, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından ortaklaşa yararlanmanın, barış ve istikrar içinde birlikte kullanmanın yolunu bulmamız gerekmektedir. Bu da akıl yolunda, makul olanda uzlaşmakla ve nihai olarak Kıbrıs sorununu çözmekle olasıdır. Bir kez daha anlaşılmaktadır ki Kıbrıs sorununun çözümü, sadece Kıbrıs'ın değil, bölgenin de ihtiyacı haline gelmiştir."

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:34 Kaynak: AA
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