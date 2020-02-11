KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya suç duyurusu - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya suç duyurusu

6 saat önce

Yönetmen Ersin Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkında, İngiliz gazetesine verdiği demeçlerden dolayı suç duyurusunda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya suç duyurusu, System.String[]

Yönetmen Ersin Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkında, İngiliz gazetesine verdiği demeçlerden dolayı suç duyurusunda bulundu.


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkında The Guardian'a verdiği demeçle ilgili suç duyurusunda bulunan Yönetmen Ersin Özel, röportajın genelinde aykırı ifadelerin yer aldığını belirtti. Özel, zamanlama konusunda verilen röportajın ayrıştırıcı olduğunu ifade ederek, "KKTC Cumhurbaşkanı'nın İngiliz gazetesine yaptığı bir röportaj var. Bu röportajın geneline baktığımız zaman bir saldırı söz konusudur. Bu Türkiye'nin KKTC'ye verdiği değere aykırı süreç oldu. Bunun ülkemizin geçtiği bu süreç içerisinde özellikle yapılmış bir şey olduğuna inanıyorum. Suriye'de yaşadığımız sıkıntılar devam ederken, stratejik olarak enteresan bir zamanda yapılmış bir açıklama oldu. Kan döktüğümüz, can verdiğimiz ve suyunu bile taşıdığımız bir ülkenin cumhurbaşkanlığı makamında oturan birinin ayrıştırmaya yönelik sözleri kabul edilebilir değildir" dedi.


Bu saldırılara karşı vatandaşların duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Özel, bu duruma sessiz kalmayarak ve vatandaşlık hakkından yararlanarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:47 Kaynak: İHA
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