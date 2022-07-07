KKTC Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Olgun, Rumlara sunulan iş birliği önerilerini değerlendirdi - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Olgun, Rumlara sunulan iş birliği önerilerini değerlendirdi

07.07.2022 13:13
KKTC Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Olgun, Rumlara sunulan iş birliği önerilerini değerlendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) sunduğu 4 maddelik iş birliği önerilerinin önemine değinerek "Bu teklifler yabana atılacak, laf olsun diye yapılan teklifler değildir, ciddidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) sunduğu 4 maddelik iş birliği önerilerinin önemine değinerek "Bu teklifler yabana atılacak, laf olsun diye yapılan teklifler değildir, ciddidir. Bu teklifler, bütün bölgedeki paydaşların ortak çıkarına hizmet edecek şeklinde tasarlanmıştır, iz bırakacaktır." ifadelerini kullandı.

Olgun, Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla, Rum tarafına sunduğu, hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konularını içeren iş birliği önerilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tatar'ın, iş birliği önerilerinin iki eksen üzerine oturduğunu belirten Olgun, ana ekseni Kıbrıs sorununun sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulabilmesi için yapılması gerekenlerin oluşturduğunu, buna göre çözüm şeklinin Kıbrıs sorununun kök nedenlerini göz önünde bulundurması gereği yanında muhakkak tarafların müktesep eşit hakları temelinde olması gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: AA

Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Olgun, Rumlara sunulan iş birliği önerilerini değerlendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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