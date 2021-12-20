Gazimağusa'da EOKA-B terör örgütü tarafından 14 Ağustos 1974'de şehit edilen 11 çocuk için düzenlenen devlet törenine katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törene özel video klip yayınladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa'ya bağlı Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKA-B terör örgütü tarafından şehit edilen ve Kayıp Şahıslar Komitesi'nin kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan 11 çocuk şehit için düzenlenen devlet törenine katıldı. Törene özel video klip yayınlayan Tatar, "Bu çocukların acılarını hala yüreğimizde taşıyoruz. Bu çocuklar 3, 5, 7 ve en büyüğü 17 yaşlarında. Kıbrıs'ta büyük bir insanlık dramı yaşanmıştır. Şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Onların acılarını millet olarak bizim de paylaştığımızı ve bu çocuklarımıza, bu gençlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

(İHA)