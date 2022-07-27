KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye'de (2) - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye'de (2)

27.07.2022 20:07
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye'de (2)

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'A FAHRİ DOKTORA ÜNVANI VERİLDİOsmaniye'de bir dizi programa katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ), 'Mavi Vatan Kıbrıs-Kıbrıs Adası'nın Jeopolitik Önemi ve Kıbrıs Türk'ünün Varoluş Mücadelesi' konulu konferansa konuşmacı...

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'A FAHRİ DOKTORA ÜNVANI VERİLDİ

Osmaniye'de bir dizi programa katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ), 'Mavi Vatan Kıbrıs-Kıbrıs Adası'nın Jeopolitik Önemi ve Kıbrıs Türk'ünün Varoluş Mücadelesi' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. 15 Temmuz Şehitleri Amfisi'ndeki programa, Tatar'ın yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, CHP Milletvekili Baha Ünlü, MHP Genel Başkanı Başdanışmanı 25- 26'ncı Dönem MHP Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a fahri doktora unvanının verilmesiyle ilgili senato kararını okudu. Rektör Turgay Uzun, fahri doktora unvanı verilen Cumhurbaşkanı Tatar'a, cübbesini giydirerek diplomasını takdim etti.

KIBRIS MÜCADELESİ BİR TÜRKLÜK MÜCADELESİDİRKıbrıs'ın bir Türklük mücadelesi olduğunu vurgulayan Tatar, "1571'de 80 bin şehit vererek fethettiğimiz Kıbrıs'ı biz Venediklilerden aldık. Kıbrıs fetih edildikten sonra 300 yıldan fazla yani üç asırdan fazla bizlerin ataları tarafından yönetilmiş. Bizler 1571'de buralardan, Karaman'dan, Konya ovalarından, o zamanlar Karamanoğlu bölgesine ait olan Osmaniye'den de insanlarımızın Kıbrıs'a yerleşmesi ve orada çoğalması ile Kıbrıs Türk halkı, halk olarak Kıbrıs'taki hakkımızın, hukukumuzun, egemenliğimizin, hürriyetimizin bir bakıma temelini atmış oluyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Turgay Uzun tarafından, günün anısına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Ay Yıldız işlemeli plaket takdim edildi. Program, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve protokol üyelerinin birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye'de 'Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi' konulu konferans verdi Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye'de 'Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi' konulu konferans verdi KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Mutlaka Kıbrıs'ın geleceğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin söz hakkı olacaktır' KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Mutlaka Kıbrıs'ın geleceğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin söz hakkı olacaktır'
Kaynak: DHA

Ersin Tatar, Osmaniye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye'de (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:59 Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
18:50 Jorge Jesus ilk maçtaki kadroyu bozmadı! İşte kritik Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri
18:22 Motosikletle tek teker üzerinde yol alan sürücü hayatını kaybetti! İşte son görüntüleri
18:16 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener hakkında konuştu: Adaylığına sıcak bakmıyorum
18:03 Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak
17:59 İstanbul-Adana seferinde pilotun Azer Bülbül şarkısındaki sözleri kullandığı anons sosyal medyayı salladı
17:43 Erdoğan'ın da tepki gösterdiği eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'a 21 yıl 6 ay hapis cezası verildi!
17:34 Trabzonspor-Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan oldu!
17:23 Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..."
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 20:07:16. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye'de (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement