Üye Girişi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Kütahya'da "fahri doktora" unvanı verildi - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Kütahya'da "fahri doktora" unvanı verildi

06.09.2021 12:49
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Kütahya'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin, en zorlu günlerinde Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin, en zorlu günlerinde Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Adadaki Varoluş Mücadelesi" başlıklı konferansta değerlendirmelerde bulundu.

Doğduğu yıllarda Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a bağlanması için çalışıldığını belirten Tatar, hayatının buna karşı bir mücadele içinde geçtiğini anlattı.

Kıbrıs için binlerce şehit verildiğini belirten Tatar, Kıbrıs Türklerinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki kurtuluş mücadelesinden ilham aldığını dile getirdi.

Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İngilizler kiraladığı Kıbrıs Adası'nı Birinci Dünya Savaşı'nı gerekçe göstererek gasbediyor, Lozan'da da Kıbrıs maalesef Misakımilli'nin dışında kalıyor. Bütün bu gelişmelere baktığımızda Kıbrıs'taki Türk varlığı tehlikeye girmiş ancak Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman bundan yılmamıştır. Her zaman Türkiye yanımızda oldu, Türkiye en zorlu günlerinde Kıbrıs Türk halkının yanında olmuş, her türlü desteği vermiştir. Kıbrıs'ta Türkler hiçbir zaman Rumların yönetimi, otoritesi altında yaşamamışlar. Osmanlı döneminde atalarımız orayı 300 yıl kadar yönettikten sonra İngilizlerin gelmesi ve 1960'ta ortaklık cumhuriyeti... Ortaklık cumhuriyetinin kurulmasında merhum Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun büyük katkıları olmuştur. Onları da yad etmek istiyorum çünkü işin detayına baktığınızda 1955'li yıllarda EOKA hareketi Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için Türklerle çatışmaya girerler. Bizim Türk Mukavemet Teşkilatı, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve onların tabii ki arkadaşları direnmeye devam etmiş."

1960'ta Türkiye'nin de desteğiyle yapılan garanti anlaşmalarının kendilerini 1974'e kadar getirebildiğini anımsatan Tatar, Türk askerleri ve Kıbrıslı mücahitlerin beraber savaşıp şehit düştüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974'te dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın girişimleriyle Türk askerinin Kıbrıs'a girdiğini ve iki bölgeliliğin tescillendiğini hatırlattı.

Kıbrıs için federasyon modelli yönetimin ortaya çıktığını belirten Tatar, "Bizim siyasetimizin temel taşı hiçbir zaman bunu nüfusa dayandırmak değil, tamamıyla Kıbrıs'ta iki ayrı halkın olduğu gerekçesiyle Kıbrıs'ın ortak ve dolayısıyla eşit hak sahibi olan Kıbrıs Türk halkının da en az Rumlar kadar haklarının olduğu Kıbrıs cumhuriyetindeki haklarımız ve haliyle hiçbir zaman bizlerin Rumların esareti altına girmeyeceğimiz. Çünkü netice itibarıyla bizim de arkamızda Türkiye var. Esas itibarıyla bizim şu anda ortaya koyduğumuz siyaset ve anlayış budur." değerlendirmesini yaptı.

Osmanlı'nın 1571'den 1878'e kadar Kıbrıs'ı elinde tuttuğunu dile getiren Tatar, şöyle konuştu:

"Osmanlı'nın 70-80 bin şehit vererek aldığı adayı siz bu şekilde Türkiye'nin elinden gasbedeceksiniz, hangi vicdan buna müsaade eder? Kıbrıs meselesi büyük bir meseledir, Türkiye'nin Türklük dünyasının bir meselesidir. Kıbrıs Türk halkının her türlü haksızlığa, soykırıma, esarete karşı direnci, Türkiye'nin fedakarlıkları, şehitlerimiz, ödediğimiz bedeller, özveriler her şeyiyle 1974'e kadar direnebilmemiz, 1974'te Türk askerinin garantörlük haklarına bağlı olarak hukuki bir zeminde Kıbrıs'a çıkması, ondan sonra oluşan yeni dengeler ama hala daha federasyon hala daha Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile bağlarının kopartılması ve bizleri tehlikeli bir maceraya sürükleme gayretleri..."

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Tatar'a DPÜ Senatosunca verilen "fahri doktora" belgesini takdim ederek cübbesini giydirdi.

Programa, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, kent protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Kütahya'da 'fahri doktora' unvanı verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaza yapan araca bakmak için duran araç, yeni bir kazaya sebep oldu: Toplam 7 yaralı 12:19 Kaza yapan araca bakmak için duran araç, yeni bir kazaya sebep oldu: Toplam 7 yaralı Gece boyu birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu 12:11 Gece boyu birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim 11:53 Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim
Mesleği gereği günde 40 bin adım atıyor 11:46 Mesleği gereği günde 40 bin adım atıyor Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı 11:35 Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Son Dakika: Direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban, açıklamalarda bulundu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı 11:27 Son Dakika: Direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban, açıklamalarda bulundu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük 11:09 Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu 10:40 Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu

Son Dakika Haberleri
12:34 ABD'li senatörden gündem olacak sözler: Afganistan'a geri döneceğiz
12:15 Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim
12:05 Başına mermi isabet ederek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı
12:03 Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor
11:53 Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim
11:47 Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da
11:35 Son Dakika: Eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı! 3 çocuğun velayeti babaya verildi
11:32 Transfer olamayınca yıkıldı! Fenerbahçe'ye gelemeyen Bustos, kulübünü ağır eleştirdi
11:27 Son Dakika: Direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban, açıklamalarda bulundu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı
11:23 Sigara paketlerinde marka adı veya şirket unvanı kısaltmasının yazılması zorunlu hake geldi
ABD'li senatörden gündem olacak sözler: Afganistan'a geri döneceğiz ABD'li senatörden gündem olacak sözler: Afganistan'a geri döneceğiz         
12:35
Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim         
12:15
Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor         
12:03
Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da         
11:47
50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı 50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı         
11:41
Transfer olamayınca yıkıldı! Fenerbahçe'ye gelemeyen Bustos, kulübünü ağır eleştirdi Transfer olamayınca yıkıldı! Fenerbahçe'ye gelemeyen Bustos, kulübünü ağır eleştirdi         
11:32
Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı         
11:17
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı         
10:42
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı         
10:34
Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü         
10:16
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var         
08:21
İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu         
07:27
El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu         
20:14
ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi         
16:54
MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 12:59:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Kütahya'da "fahri doktora" unvanı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement