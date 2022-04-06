KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 14:49
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Tatar, yayımladığı kutlama mesajında, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı'nı verdiği dönemde, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak ilkesiyle 6 Nisan 1920'de kurulan AA, bir asrı geçen tecrübesiyle ulusal sınırları aşarak uluslararası kamuoyunda söz sahibi bir haber ajansı olarak bugün 102. yaşını kutluyor." ifadesini kullandı.

AA'nın ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru habere ulaştırmak için 142 farklı uyruktan 3 binden fazla çalışanıyla günlük ortalama 3 bine yakın haber, 3 binden fazla fotoğraf, 8 infografik, 310 video yayınladığına işaret eden Tatar, AA'nın kuruluşunun 102. yılında, 100 ülkede 6 bin basın kuruluşuna hizmet vermenin gururunu yaşadığını belirtti.

Tatar, siyaset ve diplomasi alanı başta olmak üzere güncel gelişmeleri kapsayan referans içerikler oluşturan AA'nın her geçen gün marka değerini güçlendirerek içerik üretimini artırdığı ve uluslararası alandaki etkinliğini yoğunlaştırdığını vurguladı.

AA'nın yeni vizyon ve misyonuyla Türkiye merkezli küresel bir haber ajansına dönüşme adımlarını büyük bir kararlılıkla atmaya devam ettiğini belirten Tatar, şunları kaydetti:

"41 merkezdeki ofisi ve 100 ülkedeki temsilciliğiyle global bir marka haline gelen AA, KKTC'deki önemli siyasi ve diplomatik gelişmeleri de tüm dünya gündemine taşıyarak Kıbrıs Türkü'nün haklı davasının en büyük destekçileri arasında yerini almakta, KKTC gerçeğinin dünyaya anlatılmasının öncülerinden olmaktadır.

Dünyanın en etkili ve saygın haber ajansları sıralamasında ön sıralarda yer alan AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, tüm çalışanları ve yöneticilerini tebrik ederek teşekkürlerimi iletiyor, başarılarının artarak süreceğine olan inancımı yinelemek istiyorum."

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KKTC Meclis Başkanı Töre, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı KKTC Meclis Başkanı Töre, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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