KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Komisyonu Üyesi Ferreira'yı kabul etti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Komisyonu Üyesi Ferreira'yı kabul etti

07.07.2022 23:47
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Komisyonu Üyesi Ferreira'yı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira'yı kabul ettiGörüşmeye Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun'un yanı sıra;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira'yı kabul etti

Görüşmeye Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun'un yanı sıra; müzakere heyeti üyeleri ve Ferreira'nın heyetinde yer alan AB Komisyonu Koordinasyon, Kaynaklar ve Yardım Programından Sorumlu Reform Genel Müdürlüğü Direktörü Judit Rozsa ve AB Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Myrto Zambarta da katıldı.

Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Tatar, Ferreira'ya Güney Kıbrıs Rum yönetimine (GKRY) BM aracılığıyla iletilen iş birliği önerileri hakkında bilgi verdiğini ve hidrokarbon zenginliklerinde Kıbrıs Türkü'nün de bir taraf olduğunu anlattığını belirtti.

Tatar, elektrikte de Avrupa Birliği elektrik sistemine bağlanabilmek için Türkiye'nin sağlayabileceği desteğin önemine işaret ettiğini söyledi.

Türkiye ile Kıbrıs arasında çekilecek bir kabloyla Avrupa Birliği elektrik sistemine bağlanılabileceğine değinen Tatar, bunun hem KKTC hem de GKRY'deki elektrik sıkıntısını büyük ölçüde çözebileceğini ifade etti.

Tatar, 1 milyar avroluk AB desteğinin bir kısmının elektrikte fosil yakıtlardan vazgeçilmesi için verildiğine işaret ederek, Avrupa Birliği elektrik sistemine bağlanılması halinde güneş enerjisinden faydalanma noktasında yaşanan sıkıntının aşılacağını vurguladığını söyledi.

Mevcut kapalı sistemde üretilen elektriğin sadece yüzde 25'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanabileceğine dikkati çeken Tatar, Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanılması halinde güneş enerjisi kullanımının önünün açılacağını belirtti.

Tatar, Ferreira'nın bunları ilgiyle dinlediğini ve AB'nin bunu detaylı bir şekilde araştıracağı yönünde söz verdiğini kaydetti.

Su konusundaki iş birliğine de değindiğini belirten Tatar, Rum kesimi ile bu konuda da iş birliği yapılabileceğini ve bunun iş birliği önerileri arasında olduğunu Ferreira'ya anlattığını söyledi.

Tatar, düzensiz göç konusunda da Kurban Bayramı tatili sonrasında Rum kesimine, Kıbrıslı Türk ve Rumların yer alacağı bir komite kurulması önerisinde bulunacaklarını ifade etti.

Ara bölgede hala mayınlı alanlar bulunduğuna dikkati çeken Tatar, bunların temizlenmesi için de Rum kesimine öneride bulunacaklarını söylediğini belirtti.

Kıbrıs meselesi

Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs meselesiyle ilgili duruşunu da görüşmede anlattığını dile getiren Tatar, AB'nin Kıbrıs konusunda taraf olduğunu ve egemen eşitlik temelinde Kıbrıs sorununun çözümü için henüz ortak bir zeminin bulunmadığını söyledi.

Tatar, bu noktada resmi bir müzakere sürecine başlanamayacağını ancak Kıbrıs Türk tarafının iş birliği önerilerinin fayda sağlayacağını anlattı.

Tatar, iş birliğinin Kıbrıs Türk tarafı ve Kıbrıs Rum tarafının yanında bölge istikrarına da faydalı olacağını vurguladığını ve sürdürülebilir bir anlaşmanın ancak eşit taraflar temelinde olabileceğini, eşit olmayan taraflar arasında varılacak bir anlaşmanın çöküşe mahkum olduğunu söylediğini kaydetti.

AB'nin tüm desteğini Rum kesimine vermesinin Kıbrıs Türklerine yapılan büyük bir haksızlık olduğunu Ferreira'ya söylediğini belirten Tatar, Kıbrıs Türk tarafının hak ettiği destek ve muameleyi görmediğini vurguladı.

AB'nin Rum kesimini Ada'nın, tüm Kıbrıs'ın hükümeti olarak kabul etmesinden dolayı ciddi sıkıntılar yaşandığını, GKRY'nin AB'ye kabul edilmesinin Türkiye ile olan ilişkileri de bozduğunu aktardığını anlattı.

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KKTC Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Olgun, Rumlara sunulan iş birliği önerilerini değerlendirdi KKTC Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Olgun, Rumlara sunulan iş birliği önerilerini değerlendirdi
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Komisyonu Üyesi Ferreira'yı kabul etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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