KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü
16.02.2021 21:41
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar'ı arayan Borrell, 19 Şubat'ta Ada'ya yapacağı ziyareti 4-5 Mart 2021'e erteledikleri bilgisini iletti.
Görüşmede, güncel konular ele alındı, karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.
Rum basınında yer alan habere göre, Borrell, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lider Nikos Anastasiadis ile de telefonda görüştü.
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