KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nuland'ı kabul etti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nuland'ı kabul etti

07.04.2022 15:18

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland'ı kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, görüşmede iki tarafın çeşitli konularda iş birliği yapmasına her zaman destek verdiklerini Müsteşar Nuland'a aktardıklarını ancak Güney Kıbrıs'ın egemenliğinin Kuzey Kıbrıs'a yayılması noktasındaki önerilerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Tatar, güven yaratıcı önlemlerin mutlaka iki tarafın otoritesine zarar vermeyecek şekilde ileriye götürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bir antlaşma olacaksa, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Aksi takdirde Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki varlığının tehlikeye girebileceğini belirten Tatar, halkının asla 1974 öncesine dönmek istemediğini dile getirdi.

Enerji konusunun da gündeme geldiğini aktaran Tatar, solar enerjinin önünün açılması, güneş enerjisinin daha etkin kullanılabilmesi için zaten var olan Kıbrıs'taki enterkonnekte sistemin, Türkiye Cumhuriyeti üzerinden AB enterkonnekte sistemine bağlanmasının tüm Ada'nın daha kaliteli ve maliyeti düşük enerji almasını sağlayacağını söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının tutumunu Washington'a iletecek

Görüşme sonrası basına açıklamada bulunan Nuland ise Cumhurbaşkanı Tatar'ın perspektifini ve görüşlerini dinleme fırsatı bulduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk tarafının tutumunu Washington'a ileteceğini söyledi.

Nuland, ülkesinin Kıbrıs'ta iki toplumlu ve iki bölgeli federasyona olan güçlü desteğini de yineledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nuland'ı kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nuland'ı kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nuland'ı kabul etti

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Kaynak: AA

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