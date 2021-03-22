KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Adil bir anlaşma olursa suyu Rum tarafı ile paylaşabiliriz - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Adil bir anlaşma olursa suyu Rum tarafı ile paylaşabiliriz

22.03.2021 18:09

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'den KKTC'ye su temin projesinin hayata geçmesini KKTC'nin geleceği için çok önemli ve gelecek nesiller için umut kaynağı olduğunu vurgulayarak ileride kalıcı ve adil bir anlaşma olabilmesi durumunda suyu Rum tarafıyla...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'den KKTC'ye su temin projesinin hayata geçmesini KKTC'nin geleceği için çok önemli ve gelecek nesiller için umut kaynağı olduğunu vurgulayarak ileride kalıcı ve adil bir anlaşma olabilmesi durumunda suyu Rum tarafıyla tüm Kıbrıs'ın iyiliği için paylaşabileceklerini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya su günü nedeniyle Geçitköy Barajı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Tatar'a Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, üst düzey askeri yetkililer, bazı belediye başkanları, bürokratlar eşlik etti.

Etkinlikte söz alan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, dünyadaki su kaynaklarının yüzde onluk kısmının tatlı su olarak insanoğlu tarafından kullanılabildiğine işaret ederek, bu yılki dünya su günü ana temasının suyun değeri olduğunu söyledi.DÜNYA'DA BİR İLKBüyükelçi Başçeri, su temini projesi ile Türkiye'deki temiz su kaynaklarından KKTC'ye deniz altından su taşımanın başarıldığını ve dünyada bir ilke imza atıldığını anımsattı. Başçeri, kurum ve kuruluşlara suyun kullanımı ve su kaynaklarının korunmasında önemli görevler düştüğünü belirterek, bireyler olarak da suyun değerini bilerek kullanılması gerektiğini vurguladı.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da KKTC'de yıllar öncesinden birçok eski başbakan ve milletvekillerinin Türkiye'den su getirilmesi özlemini ve gerekliliğini dillendirdiğini anımsatarak, birçok insanın emeği olan bu projeyi bu neslin görme şansını yakalayabildiğini kaydetti.YILDA 75 MİLYON METREKÜPTürkiye'den KKTC'ye su temin projesinin talimatını veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür ve minnetlerini sunan Cumhurbaşkanı Tatar, her yıl 75 milyon metreküp suyun kesintisiz şekilde ülkeye aktarılmasının çok önemli ve dünyada ilk olduğunu ifade etti.Türkiye'deki Dragon çayında Alaköprü Barajı'nın oluşması ve yavru vatana su getirilmesi için 3 köyün tahliye edildiğine dikkati çeken Tatar, yerlerinden olan buradaki halkın bu projeyi desteklenmesinin Anadolu ile yavru vatan arasındaki güçlü, köklü ve duygusal bağların göstergesi olduğunu söyledi.ANADOLU SUYUYLA DAHA BEREKETLİ TOPRAKLARCumhurbaşkanı Tatar, su temin projesinin hayat bulmasının KKTC'nin gelişmesi için de çok önemli olduğunu belirterek, bunun yanı sıra çalışmaları devam eden tünel projesi ile de suyun Güzelyurt ovasına ulaştırılacağını, böylece yerel kaynaklardaki tuzlanmanın azalacağını, narenciyenin gelişeceğini ve toprakların bir kez daha bereketle buluşacağını ifade etti.

Tatar, Türkiye'den KKTC'ye su temin projesinin hayat bulmasının KKTC'nin geleceği için çok önemli ve gelecek nesiller için umut kaynağı olduğuna vurgu yaparak, ileride kalıcı ve adil bir anlaşma olabilmesi durumunda bu suyu Rum tarafıyla tüm Kıbrıs'ın faydasına paylaşabileceklerini söyledi. Tatar, "Biz her zaman Türkiye ile yaptığımız istişarelerde bu suyu tüm Kıbrıs'ın faydasına Rum tarafı ile paylaşabileceğimizi ifade ettik. Tabi ki Rumlardan bir yanıt alamadık. Cumhurbaşkanı olarak buradan bunu bir kez daha ifade ediyorum" diyerek, projenin hayata geçmesinde ve yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.


KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Adil bir anlaşma olursa suyu Rum tarafı ile paylaşabiliriz
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Adil bir anlaşma olursa suyu Rum tarafı ile paylaşabiliriz
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Adil bir anlaşma olursa suyu Rum tarafı ile paylaşabiliriz
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Adil bir anlaşma olursa suyu Rum tarafı ile paylaşabiliriz
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Adil bir anlaşma olursa suyu Rum tarafı ile paylaşabiliriz

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Adil bir anlaşma olursa suyu Rum tarafı ile paylaşabiliriz - Son Dakika


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