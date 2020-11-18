KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Alman Büyükelçi Kremp'i kabul etti - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Almanya'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) akredite Büyükelçisi Franz Josef Kremp'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve Rum tarafı ile iş birliğini öngören iki devlete dayalı politikasını anlattı.

Başta doğrudan uçuşlar olmak üzere, Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan izolasyon ve kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Tatar, bunların kaldırılmasını ve AB'nin geçmişte Kıbrıs Türk halkına yapmış olduğu vaatlerini yerine getirilmesini istedi.

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının uluslararası alanda adil ve eşit bir muamele görmesi, iki taraf arasındaki siyasi ve ekonomik dengesizliğin kaldırılması ile AB'nin bugüne kadar Kıbrıs Türklerine uyguladığı ayrımcılığı gidermesi konularında Almanya'nın katkıda bulunmasını beklediğini ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının yarım asırdan fazla bir süredir Ada'da bir uzlaşı elde etmek için olumlu tavır sergilediğini vurgulayan Tatar, Rum tarafının uzlaşmaz tutumundan dolayı görüşmelerin sonuç vermediğini örnekleriyle aktardı.

Tatar, Kıbrıs meselesinde ilerleme sağlamak için yeni bir sayfa açılmasının şart olduğunu da bildirdi.

Büyükelçi Kremp ise Cumhurbaşkanı Tatar'ı seçilmesinden dolayı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Kremp, Kıbrıs meselesinde bir uzlaşı sağlanması için Almanya'nın taraflara istemeleri halinde yardım etmeye her zaman hazır olduğunu ve bundan memnuniyet duyacaklarını kaydetti.