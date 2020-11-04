KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu

04.11.2020 07:52
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin, Tatar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Hidrokarbon arama, çıkarma ve faydalanma konusunda işbirliği teklifimiz hala masadadır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin, Tatar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Hidrokarbon arama, çıkarma ve faydalanma konusunda işbirliği teklifimiz hala masadadır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonoio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki ikametgahında 2 saatlik toplantı gerçekleştirdi.

Tatar toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Sayın Nikos Anastasiadis'le, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmemin ardından bu akşam ilk kez gayri resmi bir toplantıda bir araya geldik. Bu bir tanışma toplantısı idi. Sayın Anastasiadis'e, Cumhurbaşkanı seçilmemden dolayı kutladığı için teşekkür ettim. Ayrıca, Sayın Elizabeth Spehar ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Gutterres'le bana gönderdikleri tebrik mesajları için teşekkürlerimi ifade ettim" dedi.

Gayri resmi olmasına rağmen toplantı sırasında gerek ben gerekse Sayın Anastasiadis Kıbrıs konusuna ilişkin görüşlerimizi ayrıntılara girmeden dile getirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, "Sayın Anastasiadis'e Kıbrıs'ta yaşayan iki halk olarak her birimiz kendi Devletimizde bu adayı paylaşmakta olduğumuzu ifade ettim. Dolayısıyla yan yana barış içinde yaşamak için bir işbirliği ilişkisi içinde olmamız gerektiğini dile getirdim. Bunun için, Kıbrıs'ın ortak sahipleri olarak birbirimizin eşit statüsüne saygı duymalı ve işbirliğine dayalı bir ilişki için yapıcı diyaloğa girmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"FEDERALİZM MÜZAKERELERİ 1977'DEN BERİ SONUÇ VERMEKTE BAŞARISIZ OLDU"

Cumhurbaşkanı Tatar, "Federalizm müzakereleri 1977'den beri sonuç vermekte başarısız oldu. Bu başarısızlık üzerine kafa yormamız ve gerçekçi bir kazan-kazan sonucunu kolaylaştırmak için kalıpların dışında düşünmeye başlamamız gerekmektedir. 1960'lardan bu yana çok şey değişti ve yeni gerçekler ortaya çıktı. Biz, İki taraf arasında anlamlı güven artırıcı önlemleri ve kapsamlı işbirliği mekanizmalarını destekliyoruz" dedi.

"HİDROKARBON ARAMA, ÇIKARMA VE FAYDALANMA KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ TEKLİFİMİZ HALA MASADADIR"

İki taraf arasından işbirliğini desteklediğini ifade eden Tatar, "Hidrokarbon arama, çıkarma ve faydalanma konusunda işbirliği teklifimiz hala masadadır. Bu, karşılıklı refaha ve işbirliği için somut bir mekanizmanın kurulmasına katkıda bulunacaktır" dedi.

Tatar, "Biz masaya kalıpların dışında yeni fikirler koymanın zamanının geldiğine inanıyoruz. Bunların başında egemen eşitlik gelmektedir. Geçmişteki başarısızlıklara takılıp kalmaktansa, adamızın ve bölgemizin ihtiyaçlarını karşılayan gerçekçi ve sürdürülebilir düzenlemeler gerçekleştirmeyi amaçlayan ileriye dönük bir yaklaşım benimsemenin daha iyi olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşli Konferansa değinen Tatar, "Bilindiği gibi beşli konferans Türk tarafının önerisidir. BM Genel Sekreteri uygun bir ortam ve aşamada böyle bir konferansı gerçekleştirmenin imkanlarının araştıracağını duyurmuştu. Böyle bir konferansın mevcut kalıplar dışındaki yeni düşünce ve yaklaşımlarımızı masaya koymak için bir fırsat olacağını değerlendiriyoruz. Görüşme esnasında Sayın Anastasiadis'e izolasyonlar, Kapalı Maraş ve hidrokarbonlar konularındaki görüşlerimizi de aktardım" dedi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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