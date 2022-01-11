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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis ile Kıbrıs açıklarındaki depremi görüştü - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis ile Kıbrıs açıklarındaki depremi görüştü

11.01.2022 14:11
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis ile Kıbrıs açıklarındaki depremi görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede liderler, sahilden 13 kilometre uzaklıkta, deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki 6,4 büyüklüğünde meydana gelen ve Ada'nın büyük bölümünde hissedilen ancak can kaybı ve ciddi hasar yaşanmayan deprem dolayısıyla karşılıklı geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

1953'te 6,1 şiddetinde meydana gelen ve karada olması nedeniyle Kıbrıs'ta yaşanan en yıkıcı depremlerden biri olarak kayıtlara geçen Baf depremine de değinilen görüşmede, bu sabah gerçekleşen depremde can kaybı ve hasar olmamasının bir teselli olduğu da dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Anastasiadis bu vesileyle yeni yıl dileklerini de karşılıklı olarak paylaştı.

Deprem Türkiye'deki illerde de hissedildi

Cumhurbaşkanı Tatar, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Baf açıklarında meydana gelen depremin tüm bölgede hissedildiğini belirterek, "Sivil Savunma Başkanı'ndan aldığım bilgiye göre herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs'ın güney batısı açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis ile Kıbrıs açıklarındaki depremi görüştü - Son Dakika
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