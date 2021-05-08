KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anneler Günü dolayısıyla bir video mesaj yayımladı - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 9 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Tatar, mesajında, "Bir ülkede mutluluğun ve huzurun sağlanmasında en büyük rolü üstlenen merhametin ve fedakarlığın sembolü annelerimizdir. Onlar, sabır, hoşgörü ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın sağlanmasında en önemli rolü oynayan yapı taşlarımızdır." ifadelerini kullandı.