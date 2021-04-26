- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Artık federal temelde bir anlaşma olamaz" - Son Dakika

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Artık federal temelde bir anlaşma olamaz"

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara ziyareti öncesi havaalanında yaptığı açıklamada, artık federal temelde bir anlaşma olamayacağını ifade ederek, Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki eşit egemen devletin iş birliğine dayalı kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma yapabileceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de yapılacak 5+BM Konferansı öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya hareket etti. Tatar, özel uçakla gittiği Ankara ziyareti öncesinde Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Ankara'da Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüştükten sonra yarın Cenevre'ye hareket edeceğini söyleyen Tatar, Cenevre'ye varmasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşmesinin olacağını, resepsiyona katılacağını, bunun dışında da çeşitli görüşmelerde bulunacağını dile getirdi.

"Yeni iradeyi ortaya koyacağız"

Tatar, Cenevre'de, amacın, KKTC adına, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olarak yeni iradeyi yeni yol haritasını ortaya koymak olduğunu vurguladı. Seçildiği günden beridir BM Genel Sekreteri başta olmak üzere tüm ilgili taraflara defalarca egemen eşitliği söylediğini ifade eden Tatar, Türkiye ile de pozisyonlarının yüzde yüz örtüştüğünü kaydetti. Artık federal temelde bir anlaşma olamayacağını ifade eden Tatar, Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki eşit egemen devletin iş birliğine dayalı yaşayabilir, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma yapabileceğini söyledi. Buna çok detaylı bir şekilde hazırlandıklarını, çalışmaları yaptıklarını ve kendilerine yakışır bir şekilde bu vizyonu Cenevre'de ilgili tüm taraflara sunum yapacaklarını ifade eden Tatar, Kıbrıs'taki yaşanmışlıkların dikkate alınmasının önemine işaret etti.

"Cenevre'ye gönül rahatlığı içinde gidiyoruz" diyen Tatar, her şeyin açık şeffaf bir şekilde halkla da paylaşılacağını söyledi. Seyahat etmenin kolay olmadığı bir dönemde bu ziyaretin yapıldığını da anımsatan Tatar, "Cenevre'de işin esası egemenlik görüşülecek" dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Basın toplantısının ardından Tatar ülkeden ayrılan Tatar'ı Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, bakanlar ve diğer yetkililer uğurladı.