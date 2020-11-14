KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

14.11.2020 14:40

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere dün akşam KKTC'ye gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığında 13.00'da yapılan görüşmenin ardından, heyetler arası yemekli çalışma toplantısına geçildi.

Bakan Çavuşoğlu ise görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımları ele aldık. Milli davamızda söylem ve eylem birliğimiz sarsılmazdır!" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

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- Kaynak: AA

Son Dakika Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti - Son Dakika Dünya


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