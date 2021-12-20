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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

20.12.2021 23:56
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığında Destici ve beraberindeki heyeti kabulünde, BBP heyetini KKTC'de görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Kıbrıs meselesinin her zaman Türkiye'nin gündeminde olduğunu ve Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında bulunduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının kopmaz bağlarıyla ana vatan Türkiye'ye her zaman güvendiğine işaret ederek, ulusal mücadelelerinde Rum-Yunan ikilisinin yaptığı insanlık dışı zulme ve katliamlara karşı büyük fedakarlıklar yapıldığını ve şehitler verildiğini ifade etti.

103 köyden çıkarılan Kıbrıs Türklerinin yıllarca gettolarda yaşamaya mahkum edildiğini vurgulayan Tatar, "Direndik çünkü Mehmetçiğin, Türkiye'nin geleceğini biliyorduk." dedi.

Şehitler Haftası'nda şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere şükranlarını sundukların belirten Tatar, "Bu topraklarda var olmak için verdiğimiz mücadelemizin sürdüğünü dünyaya haykırıyoruz." ifadesini kullandı.

Tatar, Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin iş birliğiyle ancak bir antlaşmanın sağlanabileceğini öngören siyasete işaret ederek, çoğunluğun azınlığı yöneteceği bir yapı ve Avrupa Birliği (AB) şemsiyesi altında Türk askerinin Ada'dan çekilmesini öngören federasyon oyununa asla gelmeyeceklerini kaydetti.

"İki devlet, tek milletiz"

BBP Genel Başkanı Destici ise 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla KKTC'de bulunduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar'a hem KKTC'de yaşayan halkın hem Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeten güvenli ve müreffeh bir yaşam sağlamak adına yürüttüğü çalışmalarından dolayı şükranlarını sunan Destici, "Azerbaycan ve diğer Türk cumhuriyetlerinde olduğumuz gibi iki devlet, tek milletiz." dedi.

Destici, bu şuurun çok daha üst düzeye taşındığını görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Büyük Birlik Partisi, cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti - Son Dakika


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