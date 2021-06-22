Üye Girişi
Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz egemenliğimizi hiçbir zaman pazarlık masasına yatırmayız" - Son Dakika

Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz egemenliğimizi hiçbir zaman pazarlık masasına yatırmayız"

22.06.2021 19:43

Son dakika haberleri... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya gelmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya gelmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Tatar, "Biz egemenliğimizi hiçbir zaman pazarlık masasına yatırmayız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin ortak zemin arayışlarını sürdüren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'yi, sabah saatlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı (GKRY) Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmesinin ardından öğle saatlerinde kabul etmişti. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Tatar, Lute ile görüşmesi sırasında masaya yatırılan konulara değindi. Cumhurbaşkanı Tatar, "Cenevre'deki pozisyonumuzu muhafaza ettiğimizi, bizim artık egemen eşitliğe dayalı iki ayrı bağımsız devlet süreciyle başarıya ulaşabileceğimizi belirttim" ifadelerini kullandı.

"Dayatmayla gelen çözüm ne kadar sürer?"

Görüşmede, Kıbrıs'ın yakın tarihiyle ilgili bildiklerini Lute'a aktardığını belirten Tatar, "1963'te silah zoruyla Türkleri dışarıya atmak, Yunanistan'a bağlanmak adına yapılan operasyonu anlattım. Adaya barışın 20 Temmuz'da geldiğini, 74'ten bu yana kan akmadığını ve barışın devam ettiğini anlattım. Zorlamayla, dayatmayla bir çözüm isterlerse, acaba bu çözüm ne kadar gider? Bizim güvenliğimiz çok önemlidir. 1963'ü tekrar yaşamak istemiyoruz" dedi.

"Biz egemenliğimizi hiçbir zaman pazarlık masasına yatırmayız"

İsviçre'nin Cenevre kentinde ifade ettiklerini yineleyerek, egemenliğin hiçbir zaman pazarlık masasına yatırılmayacağını belirten Tatar, "Biz egemenliğimizi hiçbir zaman pazarlık masasına yatırmayız. Cenevre'de söylediklerimizi bugün tekrar ettik. Dolayısıyla egemenliğimizin tartışılması söz konusu değildir. Bu bizim kazanılmış hakkımızdır. Egemenlik temelinde yan yana iki devletli işbirliği içerisinde bir müzakere süreci başlatılabilir. Şimdi gelinen aşamada biz her türlü görüşmeye gayri resmi olarak hazırız" ifadelerini kullandı.

"Guterres, Anastasiadis ile görüşecekse bizimle de görüşmeli"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri (GKRY) Nikos Anastasiadis'in Brüksel'e gideceğini ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştireceğini öğrendiklerini aktaran Tatar, "Sayın Genel Sekreter mademki Anastasiadis ile görüşecek, bizimle de görüşmesini istediğimizi ifade ettik. BM, eşitlik ilkesini sürdürmeli. Yaşanan süreçleri kendisine aktarmamız lazım. Netice itibariyle biz her türlü gayrı resmi görüşmeye hazırız" diye konuştu.

"Gayriresmi her türlü görüşmeye hazırız"

Gayriresmi görüşmelere hazır olduklarını ve resmi görüşmeye geçilmesi için Cenevre'de sunulan 6 maddenin kabul edilmesi gerektiğini kaydeden Tatar, "Biz gayriresmi her türlü görüşmeye hazırız, bunu söyledim. Resmi görüşmeye geçilmesi için, Cenevre'de sunduğumuz 6 maddenin kabul görmesi lazım. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası statünün karşı tarafla eşitlenmesi bizim için önemli. BM Genel Sekreteri'nin bu bakımdan bizi tatmin edecek adım atmasını istedik. Lute, burada ikinci bir Cenevre görüşmesi için zemin var mı, yok mu onun çalışmaları içerisinde bizi ziyaret etmiştir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lute'un kendisine, "Keşke ikinci bir gayriresmi görüşmeye gerek kalmasa" dediğini aktaran Tatar, "Ancak şu an için taraflar ortak bir noktada buluşmuş değil. Rum tarafının avantajları var. Eşitliğin sağlanamamasından dolayı sürdürülebilir bir anlaşmaya varılamıyor. En azından sunduğumuz 6 maddenin ilki kabul edilmeli ki adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma yapılabilsin. Ondan sonraki müzakere sürecinde belki adil ve kalıcı sürdürülebilir bir anlaşma oluşturula bilir. Bizim için güvenliğimiz, KKTC'nin yapısı, geleceği, tüm bunlar yılların emeği. Gerçekten Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadelenin sonucu olarak elde edilmiştir. Bunlar bizim için vazgeçilmez değerlerdir. Bunları bir kenara iterek sırf bir görüşme, anlaşma olsun diye bir maceraya hiç bir zaman gitmeyeceğimizi kendilerine söyledik" dedi. - LEFKOŞA

Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz egemenliğimizi hiçbir zaman pazarlık masasına yatırmayız
Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz egemenliğimizi hiçbir zaman pazarlık masasına yatırmayız
Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz egemenliğimizi hiçbir zaman pazarlık masasına yatırmayız
Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz egemenliğimizi hiçbir zaman pazarlık masasına yatırmayız

Birleşmiş Milletler, cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Biz egemenliğimizi hiçbir zaman pazarlık masasına yatırmayız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride 19:50 Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı 19:07 Son Dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı
Tasarı yasalaştı, trafik sigortası poliçe fiyatları düşüyor 18:23 Tasarı yasalaştı, trafik sigortası poliçe fiyatları düşüyor 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor 16:46 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor 16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor
Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi 16:08 Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı 15:10 Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı

Son Dakika Haberleri
18:15 Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide tespit edildi
18:14 İlk dozda AstraZeneca aşısı olan Merkel, ikinci dozda Moderna aşısını tercih etti
17:51 Enişte-kayınço vurgunu MASAK raporlarına girdi: 1 yılda dev para toplamışlar
17:51 Gedson Fernandes G.Saray formalı paylaşım yaptı, taraftarı heyecanlandırdı
17:45 Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist hayatını kaybetti
17:45 Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi
17:34 Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı
17:34 Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak
16:59 O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi
16:45 Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir
Bülent Uygun, tatil yaptığı oteli protesto eden çevrecilere ağzına geleni söyledi Bülent Uygun, tatil yaptığı oteli protesto eden çevrecilere ağzına geleni söyledi         
19:51
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
HDP kapatılırsa oylar kime gidecek? Ünlü anketçi son araştırmalarından çıkan sonuçları paylaştı HDP kapatılırsa oylar kime gidecek? Ünlü anketçi son araştırmalarından çıkan sonuçları paylaştı         
19:21
Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi         
18:40
8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira parayla birlikte not bıraktı 8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira parayla birlikte not bıraktı         
17:47
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda         
16:25
Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC         
16:08
HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı         
15:46
Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti         
15:09
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle         
14:37
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 20:08:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz egemenliğimizi hiçbir zaman pazarlık masasına yatırmayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement