Üye Girişi
Son dakika haberleri | KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR BİZ KUZEY KIBRIS HALKI TÜRKİYE İLE BİRİZ - Son Dakika

Son dakika haberleri | KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR BİZ KUZEY KIBRIS HALKI TÜRKİYE İLE BİRİZ

24.12.2021 16:07

Edinilen son dakika haberine göre KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Biz Kuzey Kıbrıs halkı Türkiye ile biriz. Hiçbir güç, hiçbir suretle bizim kopmaz bağlarımızı asla kopartamaz. Bu bağlar daha da güçlenerek devam edecektir dedi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Biz Kuzey Kıbrıs halkı Türkiye ile biriz. Hiçbir güç, hiçbir suretle bizim kopmaz bağlarımızı asla kopartamaz. Bu bağlar daha da güçlenerek devam edecektir dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek için Kırşehir'e geldi. Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı makamında ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sevgi ve saygılarımı getirmiş bulunmaktayım. Biz Kıbrıs'ta varlık mücadelemizi Türkiye'nin ve Anadolu'nun desteği ile sürdürdük. Sürdürmeye de devam ediyoruz. Benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra hepinizin malum olduğu üzere farklı farklı etkinliklerle Türkiye'mizin her yerinde aramızdaki kardeşlik duygularının ve dayanışmanın daha da yoğunlaşması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kopmaz bir parça olduğunu, geçmişimizin, tarihimizin hep birlikte olduğunu, bizim de oraya 1571 yılında Osmanlı'nın fethinden sonra gidip yerleştiğimizi ve 450 yıldır Kıbrıs Adasında verdiğimiz mücadele Rum-Yunan ikilisine karşı verdiğimiz mücadeleyi anlatıyorum. Gerçekten büyük bir direniş. İngiliz sömürge yönetimine yine her zaman Türkiye ile bağlantılarımızı daha da pekiştirmek suretiyle oradaki varlığımızı sürdürebildiğimizi ve şu anda da artık yeni bir siyasetle Kıbrıs'ın geleceğine hep birlikte yeni bir güvence verme noktasındaki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tam desteğiyle ve tabi ki Türkiye'nin Kıbrıs'ta artık yan yana yaşayan iki ayrı egemen devlet. Çünkü yıllardan beri konuşulan bu federasyon bildiğiniz gibi ortaklık. Ortaklık 1960 yılında denendi. O ortaklıktan hiçbir anlam çıkmadı. Çünkü Rum-Yunan ikilisinin yıllardan beri hedefi Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasıdır. Nitekim çok denediler. 15 Temmuz 1974'te darbeyle Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'ni ilan eden Samsu ve arkadaşları 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı ile Mehmetçiğin adaya çıkması ve o günden bugüne Kıbrıs'ta oluşan yeni yapı ve iki devlet Kıbrıs'ta kuzeyde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, güneyde ise Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti yapısı var. Dolayısıyla Kıbrıs'taki hakkımızı ve hukukumuzu korumak için bu yeni siyasetin daha da benimsenmesi ile kökleşmesi gerekmektedir. Bu da Türkiye'nin desteği ile olabilecek bir şeydir. O da oluyor diye konuştu.

'BU BAĞLAR DAHA DA GÜÇLENECEKTİR'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle devam etti

Bizim mücadelemiz, gönül birliğimiz, yürek birliğimiz ve bütün bu duygu ve temenniler hem Türkiye'mizin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü olarak yola devam etmesidir. Pandemi koşullarına rağmen yapılan bütün çalışmalar, bütün bu ortaya konan fedakarlıklar, bütün bu krizlerinde aşılmasıyla inşallah önümüzdeki süreçte çok daha güçlü Türkiye Cumhuriyeti ile yoluna devam edebilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mavi vatanda, Doğu Akdeniz'de hakkımızı, hukukumuzu hem denizlerde hem hava sahasında korunmasıyla büyük milletin bir parçası olmanın gururu ile yola devam etmek en büyük temennimdir. Biz Kuzey Kıbrıs halkı Türkiye ile biriz. Hiçbir güç, hiçbir suretle bizim kopmaz bağlarımızı asla kopartamaz. Bu bağlar daha da güçlenerek devam edecektir. Haliyle geleceğe, genç nesillere daha güvenli, daha müreffeh bir gelecek bırakabilmek için bütün bu çalışmaları bu anlayışla yürüttüğümüzü söylemek isterim.

Son dakika haberleri | KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR BİZ KUZEY KIBRIS HALKI TÜRKİYE İLE BİRİZ
Son dakika haberleri | KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR BİZ KUZEY KIBRIS HALKI TÜRKİYE İLE BİRİZ
Son dakika haberleri | KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR BİZ KUZEY KIBRIS HALKI TÜRKİYE İLE BİRİZ

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR BİZ KUZEY KIBRIS HALKI TÜRKİYE İLE BİRİZ - Son Dakika


Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son Dakika: Akaryakıta indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü Son Dakika: Akaryakıta indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü         
17:55
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
18:05 Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor
17:56 Yanan evin enkazındaki cansız bedene 16 saat sonra ulaşıldı!
17:54 Son Dakika: Akaryakıta indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü
17:26 Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor
17:19 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız
17:17 Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı!
17:02 Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak
16:30 Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali şaşırttı
16:26 Velayet davasına koruma ordusuyla geldi! Özcan Deniz: Oğlumun üstündeki haklarım arttı
16:25 Son Dakika! İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 18:11:42. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR BİZ KUZEY KIBRIS HALKI TÜRKİYE İLE BİRİZ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement