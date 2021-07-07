KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz netice itibariyle tekiz ve biriz" - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz netice itibariyle tekiz ve biriz"

ANKARA - Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'nin geldiği aşamada gerek tıpta gerekse diğer alanlarda içinde bulunduğu koşullardaki büyük başarılarını Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinden gururla izliyoruz. Çünkü zaten biz netice itibariyle tekiz ve biriz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24 Aralık 1963'te Rum EOKA terör örgütü tarafından gerçekleştirilen kanlı noel olarak bilinen saldırılarda kardeşleri şehit edilen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti. 1963'te gerçekleşen kanlı saldırı sırasında anne Mürüvvet İlhan ile kardeşler; Kutsi, Hakan ve Murat İlhan'ın şehit edildiğini ve vefa göstergesi olarak onların kabirlerini ziyaret ettiğini belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Hafta sonu cumartesi-pazar ve pazartesiye kadar Elazığ'daydım. Başbakanlık dönemimde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, beni Elazığ'a davet etmişti. Biliyorsunuz, Kıbrıs'taki kanlı noel saldırılarında 24 Aralık 1963'te hunharca Rum terörist ve çeteler tarafından o zaman Binbaşı olan Tabip Nihat İlhan'ın ilk eşi Mürüvvet hanım ve oğulları çok küçük yaşta, Murat, Kutsi ve Hakan'ı şehit etmişlerdi. Dolayısıyla onlar hep bizim yüreğimizde. O acıları biz hep yaşadık. Bir vefa duygusu ile ben Elazığ'ı ziyaret ettim. Orada gerçekten valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz ve tabi ki de İlhan ailesi beni en iyi şekilde ağırladılar. Ama oradaki asıl amaç kabirleri ziyaret etmekti ve onları ziyaret ettim. Daha sonra da emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın kabrini de ziyaret ettim. Gerçekten çok duygusal bir hafta sonu geçirdik" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Prof. Dr. İlhan ve kardeşine kardeşlerim diye hitap etti. Ankara'ya gelmeden önce Elazığ'ı ve çevre illeri gezdiğini de hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, "20 Temmuz'un arifesinde o bölgeyi ziyaret etme imkanım oldu. Çok güzel ağırlandım. Kıbrıs gazileri ile Kıbrıs davamızı anlattım. 20 Temmuz'a da bildiğiniz gibi 2 hafta kaldı. Bu 20 Temmuz bu sene daha da anlamlıdır. Hem Kurban Bayramı'nın ilk günü hem de bizim Kıbrıs Barış Harekatı'nın yani, Kıbrıslı Türklerin bağımsızlıklarına, özgürlüklerine kavuştuğu en önemli gündür. Dolayısıyla yaptığım bütün bu temas ve açıklamalar bir bakıma ona yöneliktir" şeklinde konuştu.

"Çok duygusal bir hafta geçirdik"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan öğrenci ve stajlarını gerçekleştiren doktorların da ziyaret ettiği Cumhurbaşkanı Tatar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir heyetle 20 Temmuz'da Kıbrıs'a gelecek. Orada da önemli mesajlar ve açıklamalar verecektir. Bugün de Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la bir toplantı yaptıktan sonra beraber aynı uçakla Kıbrıs'a geçeceğiz. Orada da çeşitli temaslarda bulunacağız ve 20 Temmuz hazırlıklarını orada sürdüreceğiz. Bugün Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı aradım. Dedim ki, 'seni özledim'. Çünkü çok duygusal bir hafta geçirdik. Tabi ki burada staj gören Kıbrıslı doktorlarla da beraberiz. Dolayısıyla o bakımdan da bu ziyaretin bir anlamı olmuş oldu. Kendilerini tebrik etmek istiyorum. Gazi Üniversitesi ve Gazi Tıp Fakültesinin ne kadar önemli bir görev üstlendiğini ve Türkiye'nin en önemli tıp fakültelerinden biri olduğunu da ilgili doktor arkadaşlar bana anlattılar. Dolayısıyla Türkiyemize de sevgi ve saygılarımı iletiyorum" diye konuştu.

Türkiye'de gerçekleşen her türlü gelişmenin KKTC'ye de olumlu bir şekilde yansıdığının altını çizen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geldiği aşamada gerek tıp da gerekse diğer alanlarda içinde bulunduğu koşullardaki büyük başarılarını Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinden gururla izliyoruz. Çünkü zaten biz netice itibariyle tekiz ve biriz. Türkiye bütün bu tıp da dahil, bu alanlarda ne kadar güçlü olursa ve gelişirse KKTC'de de biz de o kadar başarılı oluruz. Zaten tekiz ve dolayısıyla buradaki başarılar aynen KKTC'ye de yansır. Dolayısıyla tıp alanındaki bu başarılar, bizim kendi doktorlarımız ve burada eğitim alan tüm insanlarımızın bu süreçte başarılı bir hizmet alması ve ülkemize dönünce de insanlarımıza da başarılı bir şekilde tıp hizmeti vermesi konusunda hepimizin temennisi bu yöndedir. Benim başbakanlığım döneminde Türkiye'nin de desteği ile 100 yataklı bir acil durum hastanesi yapılmıştır. Şuanda da bugün Kıbrıs'ta Fuat Oktay ile yerini yeniden inceleme fırsatı bulacağımız 500 yataklı bir hastanenin yapılması için orada da çalışmalar en iyi şekilde devam etmektedir."

Çok duygusal bir hafta geçirdiklerini, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile İlhan ailesi olarak iyi bir iletişim halinde olduklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile başbakanken tanışma şerefine nail olmuştum. Tatar ile bilimsel bir toplantıda biz tanıştık. Daha sonra bir Elazığ'a gitsek gibi bir görüş hakim oldu. Cumhurbaşkanı Tatar, Elazığ'a gitmek, abilerim Kutsi, Murat ve Hakan'ı, Mürüvvet anneyi, o zaman Tabip Binbaşı olan babam Nihat İlhan'ı ziyaret etmek istediğini söyledi. Biz de çok memnun oluruz dedik. Sonra araya pandemi girdi. Daha sonra Sayın Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığına seçildi. Nasip de o ki ilk 20 Temmuz kutlamasından önce Temmuz başında beni aradı ve Elazığ'a gelmek istediklerini söyledi. Geçtiğimiz cumartesi akşamı Elazığ'a teşrif etti ve şehitlerimizi ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ziyareti sırasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın yanı sıra Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İlyas Okur ve Doç. Dr. Özlem Güzel Tunçcan da hazır bulundu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tatar'ı karşılayan ekipte kardeşleri şehit olan Ayşe Şebnem İlhan da yer aldı.