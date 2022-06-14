KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim İçin Önemli Olan Federasyon Görüşmelerinin Son Bulması. Çünkü Federasyon Demek, Kıbrıs'a Ortaklık Demek - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim İçin Önemli Olan Federasyon Görüşmelerinin Son Bulması. Çünkü Federasyon Demek, Kıbrıs'a Ortaklık Demek

14.06.2022 18:22

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bizim için önemli olan, federasyon görüşmelerinin son bulmasıdır. Çünkü federasyon demek, Kıbrıs’a ortaklık demek. Doğu Akdeniz’in bu şartlarında karşı tarafın farklı emellerine karşı artık bizim iki devletli savunmamız zaten belki de gecikmiş bir süreçti. Ama Nisan 2020’den sonra artık dünya, Birleşmiş Milletler’e, her türlü ilgili taraflara Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa bunun eşitlik temelinde olacağını… Eşitlik temelinden bizim anlayışımız da egemen eşitlik. Biz de en az Rumlar kadar egemeniz” dedi.

Haber: BURCU KAHRİMAN - Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizim için önemli olan, federasyon görüşmelerinin son bulmasıdır. Çünkü federasyon demek, Kıbrıs'a ortaklık demek. Doğu Akdeniz'in bu şartlarında karşı tarafın farklı emellerine karşı artık bizim iki devletli savunmamız zaten belki de gecikmiş bir süreçti. Ama Nisan 2020'den sonra artık dünya, Birleşmiş Milletler'e, her türlü ilgili taraflara Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bunun eşitlik temelinde olacağını… Eşitlik temelinden bizim anlayışımız da egemen eşitlik. Biz de en az Rumlar kadar egemeniz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Kıbrıs'ta Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nı izledi. Tatbikatın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tatar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN FEDERASYON GÖRÜŞMELERİNİN SON BULMASIDIR. ÇÜNKÜ FEDERASYON DEMEK, KIBRIS'A ORTAKLIK DEMEK"

"Sayın Dışişleri Bakanı'nız Mevlüt Çavuşoğlu ve heyeti ile kapsamlı toplantılar gerçekleştirdik. Orada yine aynı şekilde, geçen nisan ayında Cenevre'de sunduğumuz önerilerin tamamıyla arkasındayız. Yani Kıbrıs'ta bir anlaşma olabilecekse veya resmi müzakerelere geçilecekse bizim egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabul edilmesi gerekmektedir. Bu beklenti içerisindeyiz. Bunu Türkiye Cumhuriyeti de bize dün yine teyit etmişlerdir. Bu, bizim için önemlidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem anavatanıdır hem de tabii Kıbrıs'ın garantörüdür. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin en yetkili ağızlarından, Sayın Dışişleri Bakanı'ndan dün bunların teyit edilmesi bizler için çok önemli ve değerliydi. Dolayısıyla aynı anlayışla siyasetimizi sürdürmekteyiz. Bizim için önemli olan, federasyon görüşmelerinin son bulmasıdır. Çünkü federasyon demek, Kıbrıs'a ortaklık demek. Doğu Akdeniz'in bu şartlarında karşı tarafın farklı emellerine karşı artık bizim iki devletli savunmamız zaten belki de gecikmiş bir süreçti. Ama Nisan 2020'den sonra artık dünya, Birleşmiş Milletler'e, her türlü ilgili taraflara Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bunun eşitlik temelinde olacağını… Eşitlik temelinden bizim anlayışımız da egemen eşitlik. Egemenlik çok önemlidir. Çünkü netice itibari ile her halk kendi geleceğini tayin etme hakkına sahiptir. Önemli olan, Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır, o iki ayrı halkın bir tanesi de Kıbrıs Türk halkıdır. Gelmişiyle geçmişiyle, buradaki antlaşmalarla, 1960 kuruluş anlaşmalarıyla biz de en az Rumlar kadar egemeniz.

Bu anlayışla bugünkü tatbikatı da değerlendirdiğimizde; evet, her geçen gün daha da güçlenen kurum ve kuruluşlarıyla bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinden bahsetmekteyiz."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim İçin Önemli Olan Federasyon Görüşmelerinin Son Bulması. Çünkü Federasyon Demek, Kıbrıs'a Ortaklık Demek
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim İçin Önemli Olan Federasyon Görüşmelerinin Son Bulması. Çünkü Federasyon Demek, Kıbrıs'a Ortaklık Demek
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim İçin Önemli Olan Federasyon Görüşmelerinin Son Bulması. Çünkü Federasyon Demek, Kıbrıs'a Ortaklık Demek
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim İçin Önemli Olan Federasyon Görüşmelerinin Son Bulması. Çünkü Federasyon Demek, Kıbrıs'a Ortaklık Demek

YORUMLAR
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Tatbikatı'nı izledi KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Tatbikatı'nı izledi KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Rum Lider Nikos Anastasiadis'in önerilerini kabul etmemiz mümkün değildir' KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Rum Lider Nikos Anastasiadis'in önerilerini kabul etmemiz mümkün değildir'
Kaynak: ANKA

Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim İçin Önemli Olan Federasyon Görüşmelerinin Son Bulması. Çünkü Federasyon Demek, Kıbrıs'a Ortaklık Demek - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim İçin Önemli Olan Federasyon Görüşmelerinin Son Bulması. Çünkü Federasyon Demek, Kıbrıs'a Ortaklık Demek - Son Dakika
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