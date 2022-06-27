KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti

27.06.2022 19:03

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Şefi Colin Stewart'ın karşılanması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Şefi Colin Stewart'ın karşılanması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Şefi Colin Stewart ile görüşmeleri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Şefi Colin Stewart'ın röportajı

KKTC Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun'un röportajı KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun da yer aldı.

Görüşmenin ardından Olgun ile Stewart gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Olgun, Stewart'ın New York'a giderek BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs konusundaki 6 aylık dönem raporunun görüşüleceği toplantıya katılacağını ve rapor sunacağını söyledi.

Raporun kendileri için önemli olduğunu dile getiren Olgun, "BM'nin görevi, Kıbrıs'ta iki tarafın kabul edeceği bir uzlaşı sağlamak. Dolayısıyla bu uzlaşının gerçekleşebilmesi için, Stewart'ın da bahsettiği gibi, şu anda bir ortak zemin yok. Taraflar arasında bu ortak zeminin hazırlanması için yapılması gerekenler var. Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir uzlaşının sağlanabilmesi için ortak zemin ancak iki eşit tarafın denkliğiyle sağlanabilir." dedi.

Olgun, karşılarında Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal etmiş ve Ada'nın tek temsilcisi olduğunu iddia eden bir Rum devleti olduğunu belirterek, "Denklik ancak iki tane devlet arasındaki bir anlaşmayla mümkün olabilir. Yani taraflardan biri devlet olur, bir tanesi statüsüz kalırsa bu Kıbrıs'ta uzlaşı şartlarının oluşmasına yardımcı olmaz, bir denkliğin sağlanabilmesi için taraflardan birinin statüsüne diğer tarafın da sahip olması gerekir." diye konuştu.

"Güven, ancak karşılıklı saygıyla mümkün olabilir

Taraflar arasında ciddi bir güven eksikliği olduğunu ve iki taraf arasında güven tesis etmek gerektiğini de kaydeden Olgun, güven tesis etmenin gereklerinin yerine getirilmesinin önemine dikkati çekti.

Olgun, şöyle devam etti:

"Şimdi güven nasıl tesis edilecek? Eğer siz taraflardan birinin statüsünü reddederseniz güven doğmaz. Güven, ancak karşılıklı saygıyla mümkün olabilir. Biz Rum tarafının haklarını inkar etmiyoruz. Onlar Kıbrıs'ta eşit bir taraf, devletleri var. Ancak onların da kendilerinin devlet hakkı olduğuna göre, Kıbrıslı Türklerin de bir devlet hakkı olduğunu teslim etmesi lazım. Güven bu şekilde doğar. Ayrıca eğer siz, Kıbrıslı Türklere bin bir türlü sınırlama, izolasyon uygularsanız, ambargolar altında tutarsanız, bu ciddi şekilde güveni sarsar. Bunun ortadan kalkabilmesi için, yani güvenin tesis edilebilmesi için izolasyonların kaldırılmasının, güvenin tesisine yardımcı olabileceğini söyledik."

"Yaptığımız her şey, ortak bir zemin inşa etmeye yönelik"

Stewart ise Tatar ile yaptıkları görüşmede bir dizi konuyu ele aldıklarını kaydetti.

Geçen hafta KKTC'de yaşanan yangın felaketinden dolayı Kıbrıs Türklerine desteğini ilettiğini belirten Stewart, görüşmede, yangının söndürülmesine katkı sağlayan, Kıbrıs Rum Yönetimi de dahil, uluslararası topluluk üyelerine yönelik takdir ve beğenisini ifade ettiğini söyledi.

Stewart, Ada'nın iki yarısı arasında daha güçlü ekonomik, sosyal ve benzeri bağlar inşa etmenin gerekliliğini konuştuklarını söyleyerek, "Daha güçlü bağlar inşa etmek, güveni de artıracaktır ve güven şu anda Ada'nın iki tarafı arasında eksik olan ve Kıbrıs konusunda ileriye gidilmesini sağlayacak en önemli unsurdur." dedi.

BM Genel Sekreteri'nin ilerleme sağlayacak bir yol bulunması gerektiğine inandığını kaydeden Stewart, şu an iki taraf arasında ortak zemin olmadığına ve yaptıkları her şeyin ortak zemin inşa etmeye yönelik olduğuna dikkati çekti..

Stewart, bu sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile de görüştü.

YORUMLAR
500
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yangından etkilenen bölgede incelemelerde bulundu KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yangından etkilenen bölgede incelemelerde bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
20:04 Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak
19:59 Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamamlanınca Suriye'ye harekat başlayacak
19:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Ara zam yapılması için talimat verdim
19:28 Galatasaray'ın Okan Buruk yönetimindeki ilk hazırlık maçı 9 Temmuz'da
18:57 Ahmet Nur Çebi, Weghorst ile ilgili konuştu: 2-3 gün içinde transferi biter
18:24 Rusya, Ukrayna'da içinde birçok sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Servis edilen görüntülerde olayın boyutu gözler önüne serildi
17:55 Galatasaray, Matias Vargas için devrede! 5 milyonluk teklif yapacak
17:43 Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 20:54:39. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement