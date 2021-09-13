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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Spehar'ı kabul etti Açıklaması - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Spehar'ı kabul etti Açıklaması

13.09.2021 19:38
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Spehar'ı kabul etti Açıklaması, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilciliği ve BM Barış Gücü Misyon Şefliği görevinden bu ay sonu ayrılacak olan Elizabeth Spehar'ı kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilciliği ve BM Barış Gücü Misyon Şefliği görevinden bu ay sonu ayrılacak olan Elizabeth Spehar'ı kabul etti.

10 Haziran 2016'da devraldığı görevden ayrılacak olan Kanadalı diplomat, Cumhurbaşkanı Tatar'a veda ziyaretinde bulundu.

Tatar ile Spehar görüşmenin ardından ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

Spehar'a görev süresi boyunca yaptığı katkılardan ve özellikle iki taraflı teknik komitelerin çalışmasında ortaya koyduğu irade ve destekten dolayı teşekkür eden Tatar, ileriki süreçte yapacağı çalışmalarda da başarılar diledi.

Tatar, görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorunu ile ilgili pozisyonunu tüm samimiyeti ile yeniden anlattığını belirterek, "Bir hafta sonra New York'ta olacağız. Orada çeşitli toplantılar olabilir. BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile görüşme olacak. Ben Sayın Spehar'a Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunda değişiklik olmadığını ve olmayacağını anlattım. Kıbrıs'ın gerçeklerine baktığımızda bizim uluslararası toplumdan ve BM'den talebimiz artık eşitlik temelinde bir anlaşmanın kabul görmesidir." dedi.

Cenevre'de 27-29 Nisan'da yapılan 5+1 gayriresmi Kıbrıs toplantısında sunduğu 6 maddelik öneriyi hatırlatan Tatar, "Orada, egemen eşitliğimizin kabul edilmesi ve haliyle uluslararası eşit statü noktasında kabul göreceğimiz pozisyonda müzakere masasında resmi olarak Kıbrıs meselesinin diğer boyutlarını tartışmaya açabiliriz şeklinde bir duruş sergiledik. BM Genel Sekreteri, bütün bunlara saygı göstermiştir. Hatta bir noktada, teknik olarak 'yetkilerin alttan yukarıya gitmesini' dillendirmiştir. Yani bir bakıma kendisinden bizim dediğimiz noktaya yanaşmış bir tutum gördük." diye konuştu.

Tatar, 50 yıldır federasyon masası her çöktüğünde hiçbir zaman Rum tarafını tetikleyecek, zorlayacak bir ortamın oluşturulmadığının altını çizerek, artık federasyonun olamayacağını, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliği ile bir anlaşmanın olabileceğini vurguladı.

Yıllardır federasyon görüşmelerinde Rum tarafının eşit egemenliği kabul görmediğini hatırlatan Tatar, "O egemenlik verilmediğinde uzun vadede yok olur gidersin ve diğer tarafın otoritesi altında ezilmeye mahkum olursun." dedi.

"Ben hiçbir zaman diyalogdan kaçınmam"

Uluslararası toplumun Kıbrıs Türküne yaptığı haksızlıklara değinen Tatar, geçmişe bakıldığında Rum tarafının Kıbrıs'ın tamamını temsil eder bir pozisyonda olmasının da büyük bir haksızlık olduğunu, uluslararası toplumun Kıbrıs Türküne itibarını iade etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da New York'ta olacağını hatırlatan Tatar, onlarla da birtakım değerlendirmeler yapacaklarını kaydetti.

New York'ta yapılması planlanan görüşmelerin sorulması üzerine Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Ben hiçbir zaman diyalogdan kaçınmam. Gayriresmi görüşmelerde bir sıkıntı görmem ancak ortaya koyduğumuz bir politika vardır. Bu politikaya göre resmi müzakere sürecine başlarız. Tehlikeli süreçlere alet olmayız. Bizim için esas olan Kıbrıs meselesinin Kıbrıs'ın gerçeklerine göre anlatılabilmesidir. Benim ve ekibimin fikri açık ve nettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği de bu iradenin arkasındadır. Biz Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ederek bu siyaseti resmi politika haline getirdik."

"Şu an için ikili görüşmelerin yapılması bekleniyor"

Spehar ise Tatar'ı görmekten memnuniyet duyduğunu, kısa süre içinde Ada'dan ayrılacağını ve Tatar'a ve ekibine göstermiş olduğu iş birliğinden ötürü teşekkür etmek istediğini söyledi.

Yaklaşan BM Genel Kurulu toplantısını ele aldıklarını ifade eden Spehar, bu toplantının her yıl BM Genel Sekreteri ile görüşmek için "önemli bir fırsat" olduğunu ve Tatar'ın burada, özellikle de BM Genel Sekreteri ile yapacağı görüşmeden bir şekilde olumlu bir sonuç çıkmasını ümit ettiğini ifade etti.

Spehar, New York'ta bu ay yapılacak BM Genel Kurul toplantısı sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıs'taki iki liderin bir araya geleceği üçlü bir görüşmenin yer alıp almayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Şu an için ikili görüşmelerin yapılması bekleniyor. BM Genel Sekreteri, New York'ta, Kıbrıs konusuyla ilgili tüm taraflarla ayrı ayrı bir araya geliyor. Bu görüşmeler kesinlikle yapılacaktır. Üçlü bir görüşme ya da bu türden bir görüşmenin yapılıp yapılmayacağı New York'ta karar verilecek bir konudur." dedi.

Kıbrıs'taki tarafların barış için çalışmasını cesaretlendirmek istediğini belirten Spehar, buradaki beş yılı aşkın görev süresinde barış konusunda çalışmalar yürüten birçok kişi ile tanışma fırsatı bulduğunu ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Spehar'ı kabul etti Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Spehar'ı kabul etti Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Spehar'ı kabul etti Açıklaması

Birleşmiş Milletler, cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Spehar'ı kabul etti Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Spehar'ı kabul etti Açıklaması - Son Dakika
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