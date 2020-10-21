Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cuma günü yemin edecek - Son Dakika

Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cuma günü yemin edecek
21.10.2020 16:02
Gelen son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Turunda, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, 23 Ekim Cuma günü yemin edecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Turunda, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, 23 Ekim Cuma günü yemin edecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, 23 Ekim Cuma günü Meclis'te yemin edecek. KKTC Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, Tatar'ın yemin edeceği Meclis Genel Kurulu'nun törensel toplantısı saat 15: 00'te başlayacak. Yemin töreni, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında halka ve basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilecek.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
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