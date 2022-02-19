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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, egemenlik vurgusu Açıklaması - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, egemenlik vurgusu Açıklaması

19.02.2022 18:38
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, egemenlik vurgusu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklı egemenlik mücadelesinin sona erdirilmesine ve ana vatan Türkiye ile bağlarının kopartılmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklı egemenlik mücadelesinin sona erdirilmesine ve ana vatan Türkiye ile bağlarının kopartılmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Tatar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) Ankara'daki merkezini ziyaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta Türk halkının haklı bir mücadele verdiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Medeniyetler çatışmasıyla bizleri Kıbrıs'tan bir bakıma dışlamak, Kıbrıs'ın Rum tarafına ait olması için yapılan çeşitli soykırıma varan faaliyetlere Kıbrıs Türk halkı her zaman direnmiştir. Kıbrıs Türk halkı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle verdiği mücadelede Kıbrıs'ta iki ayrı halktan bir tanesi olduğunu, bu mücadelenin de egemenlik temelinde verilen bir mücadele olduğunu göstermiştir."

Kıbrıs'ta gelinen noktada ancak iki ayrı egemenlik temelinde iş birliği geliştirilebileceğine işaret eden Tatar, "Biz Kıbrıs Türk halkı olarak haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz, egemenliğimizin elimizden alınmasına ve ana vatan Türkiye'yle bağımızın kopartılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu tüm dünyayla paylaymış vaziyetteyiz." diye konuştu.

Tatar, büyük Türk dünyasının bir parçası olarak Türklük mücadelesi verdiklerini vurgulayarak, Kıbrıs'ta iki ayrı halkın mevcut olduğunu kaydetti.

Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin kendi tarihleri ve kültürleriyle ayrı bir halk olarak geleceklerini tayin etmek hakkına sahip bulunduğunu belirten Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin kutsal ve değerli olduğuna dikkati çekti.

Tören sonunda Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından Tatar'a Türk şair ve düşünür Nizami Gencevi'nin 880. doğum yılına ithafen hazırlanan hatıra madalyası takdim edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, egemenlik vurgusu Açıklaması - Son Dakika


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