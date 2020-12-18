KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs Barış Harekatı kahramanı için taziye mesajı - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı kahramanlarından Haluk Üstügen için taziye mesajı yayınladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı kahramanlarından Haluk Üstügen'in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Tatar taziye mesajında, "Seni unutmayacağız kahraman komutan" ifadelerine yer verdi. Ersin Tatar'ın mesajında, "Kıbrıs Barış Harekatı kahramanlarından, Beşparmak dağlarında kahramanlıklar yaparak Barış Harekatına iz bırakan kahraman komutanımız Haluk Üstügen hakkın rahmetine yürümüştür. Ailesinin, sevenlerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Seni unutmayacağız kahraman komutanım. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Emekli Binbaşı Haluk Üstügen, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda savaşmış, savaş sırasında esir aldığı Rum asker ile 2005 yılında Geçitkale köyünde gizlice bir araya gelerek, üzerinden aldığı şahsi eşyaları iade etmişti. Rum medyası, Türk subayın iade ettiği kimlik ve fotoğraflara geniş yer vermişti. Üstügen, Rum medyasına yaptığı "Rumlar ve Türklerin birlikte yaşayabileceği mesajı vermek istiyorum. Gelinim de bir İstanbul Rum'u" açıklamalarıyla dikkat çekmişti. - LEFKOŞA