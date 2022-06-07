KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lider Anastasiadis'in açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lider Anastasiadis'in açıklamalarına tepki Açıklaması

07.06.2022 00:35
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lider Anastasiadis'in açıklamalarına tepki Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis'in KKTC ile Türkiye arasında imzalanan mali protokolle ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Yapmış olduğu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, ekonomimizi geliştirme amacıyla...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis'in KKTC ile Türkiye arasında imzalanan mali protokolle ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Yapmış olduğu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, ekonomimizi geliştirme amacıyla hazırlanan bu protokolün, Anastasiadis'i çok rahatsız ettiği görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Rum lider Anastasiadis'in haddini aşan ve kontrolsüz beyanlarının, sadece Kıbrıs Türk halkına hakaret etmekle kalmayarak kendi kendini itibarsızlaştıran bir hale dönüştüğünü kaydetti.

Anastasiadis'in, Ada'nın tek sahibi edasıyla KKTC'nin ikili ilişkilerine dahi karışma hakkını kendinde görmekte olduğunu belirten Tatar, Rum liderin, oluşturduğu bu sanal kurgunun, gerçekmiş gibi hareket edebileceğini düşündüğünü vurguladı.

Tatar, "Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Rum liderliğinin 1963'ten beri nefes almasına dahi izin vermeme pahasına sürdürdüğü insanlık dışı izolasyon politikası altında haksızca ezilmeye çalışılmaktadır. KKTC, her koşulda yanımızda olan ve hiç bir desteği esirgemeyen ana vatanımız Türkiye ile birlikte 1963 yılından beri Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan insanlık dışı izolasyon ve kısıtlamalara karşı mücadeleye devam edecektir. Devletler arası bir ikili protokol olan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü, özellikle Kovid-19 ve Ukrayna'daki savaşın ağır etkilerini tüm dünya ile birlikte hissetmekte olduğumuz bu dönemde, halkımızın yararına olacak icraatların geliştirilmesinde büyük önemi haizdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Yapmış olduğu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, ekonomimizi geliştirme amacıyla hazırlanan bu protokolün, Anastasiadis'i çok rahatsız ettiği görülmektedir. Rum liderin tercihi, Kıbrıs Türk halkının ekonomik zorluğunun artması, özellikle en önemli sektörlerimizden biri olan turizmin bundan kötü etkilenmesi ve böylelikle kendilerine, yani Rum tarafına muhtaç duruma düşmemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kıbrıslı Rum lider adaylarının söylemlerini yakından takip ediniz"

KKTC hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile yaşanan ekonomik dar boğazdan çıkış için canla başla elinden geleni yapmaya çalıştığına vurgu yapan Tatar, bundan rahatsızlık duyarak yapılan çalışmaları bambaşka boyutlara çekme suretiyle propaganda malzemesi olarak kullanmaya çalışmanın, gerçek Rum zihniyetinin yeni bir yansıması olduğunun altını çizdi.

Tatar, yakın zamanda seçim sürecine giren Kıbrıs Rum tarafının gerçek yüzünün her geçen gün daha da netleşeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Uluslararası topluma da bu noktada şu çağrıyı yapmak isteriz: Kıbrıslı Rum lider adaylarının söylemlerini yakından takip ediniz. Bu size Kıbrıs Rum mevcut liderliğinin ve muhtemel bir sonraki liderinin Kıbrıs Adası, Kıbrıs sorununun geleceği ve bölgemize dair vizyonları hakkında net mesajlar verecektir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
58 yaşındaki Avşar kızı Kıbrıs'ta bikinili görüntülendi 58 yaşındaki Avşar kızı Kıbrıs'ta bikinili görüntülendi Kıbrıs Gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı Kıbrıs Gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lider Anastasiadis'in açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:27 Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
00:26 Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım
00:11 Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk
00:09 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalı
23:42 Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
23:35 Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi
23:11 Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi sonrası protesto sesleri yükseldi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 00:45:26. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lider Anastasiadis'in açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement