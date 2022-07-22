KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasına övgü Açıklaması - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasına övgü Açıklaması

22.07.2022 23:27
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasına övgü Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasına ilişkin, "Ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasına ilişkin, "Ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaştırılmasını öngören anlaşmanın tüm mimarlarını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve BM arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından savaş halindeki Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük çaba, ısrar ve kararlılığı sonucu ortaya çıktığını vurgulayan Tatar, bu anlaşmanın bölgenin yanı sıra savaşın sebep olduğu tedarik zincirindeki aksaklıklar sonucu mağduriyet yaşayan tüm ülkeleri de yakından ilgilendirdiğini belirtti.

Tatar, savaş nedeniyle global ölçekte gıda arzında yaşanan sıkıntılara dikkati çekerek, küresel olarak bu krize endeksli fiyatlarda yaşanan fahiş artış nedeniyle milyonlarca insanın açlık tehlikesiyle yüzleştiği gerçeğinden hareketle, bahse konu anlaşmanın insani boyutuyla da ne denli önemli olduğunu anlattı.

"Tüm mimarları canıgönülden tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye'nin ortaya koyduğu kararlılıkla ulaşılan tahıl sevkiyatı anlaşması, aynı zamanda siyasi boyutuyla da büyük önem arz etmektedir. Savaşın sürdüğü bir ortamda yapılan bu anlaşma, Ukrayna ve Rusya arasındaki ihtilafın son bulmasına yönelik bir umut ışığı olmanın yanı sıra bölgesel istikrara da hizmet edecektir. Ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaştırılmasını öngören anlaşmanın tüm mimarlarını canıgönülden tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin bir çatışma alanından ziyade iş birliği havzası olma potansiyeli taşıdığına değinen Tatar, savaşın en yıkıcı boyutunu deneyimlemiş bir halkın cumhurbaşkanı olarak diplomasi ve diyalogun ivedilikle galip gelmesini, yıkım ve şiddetin yerini sağduyu ve barışın almasını arzuladığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasına övgü Açıklaması - Son Dakika

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