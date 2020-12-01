KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan "yeni bir sayfa" ve "yeni bir süreç" vurgusu - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan "yeni bir sayfa" ve "yeni bir süreç" vurgusu

01.12.2020 19:18
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Tatar, "yeni bir sayfa" ve "yeni bir süreç" vurgusu yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelerek, 5+1 konferans zeminin oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tatar açıklamalarda bulundu.

Görüşmede Lute'ye Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu anlatma fırsatı bulduğunu belirten Tatar, Lute'nin kendisine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in mesajını ve iyi dileklerini ilettiğini belirtti. Halkın desteğiyle kendisinin Cumhurbaşkanı seçildiğini ve şu anda Kıbrıs'ta artık yeni bir dönemin başladığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, 52 yıldır federal temelde yapılan görüşmelerde herhangi bir sonucun çıkmadığını aktardı. Tatar, bunu en iyi bilenlerden bir tanesinin de Crans-Montana'da süreci en iyi yaşayan ve orada büyük tecrübe kazanan BM Genel Sekreteri'nin olduğunu Lute'ye ilettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Artık egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan ve iş birliği içerisinde olan iki devletin bu şekilde bir müzakere sürecini böyle bir noktaya taşıması bakımından önemli olabileceğini ilettik" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çağrısı üzerine 5+1 gayrıresmi bir toplantının yapılması ve orada artık Kıbrıs'ın yeni gerçeklerini ifade etme şansının ortaya çıkmasının önemini Lute'ye aktardığını ifade eden Tatar, "Dolayısıyla ondan sonra başlayacak olan müzakere süreçlerine yeni bir zeminin kazandırılması için bütün bunların gerekçelerini detaylı bir şekilde kendisine ilettik" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşama hakkı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının 1960 Uluslararası anlaşmasının iki tarafından bir tanesi olarak tarihten gelen ve anlaşmalardan ortaya çıkan egemenlik hakkı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Diğer tarafın domine etmeyeceği ve gerçekten self-determinasyon hakkımızı da kullanabileceğimiz bir ortamın yaratılması için böyle bir sürecin başlatılması gerektiğini kendisine detaylı bir şekilde ifade ettik" dedi.

Kıbrıs Türk halkının 1974'ten beridir süregelen müzakere süreçlerinde iyi niyet, esneklik ve anlayış göstermelerine rağmen Annan Planı zamanında olduğu gibi Crans-Montana'da da karşılık bulamadıklarını belirten Tatar, böyle bir zemindeki müzakere sürecinin bundan sonra da netice vermeyeceğini vurguladı.

"Yeni bir sayfa, yeni bir sürecin başlatılması noktasında Kıbrıs Türk halkının bunu hak ettiğini" belirten Cumhurbaşkanı Tatar, esas mağdur olanın Kıbrıs Türk halkı olduğunun altını çizdi. Direkt uçuşların engellenmesi gibi Kıbrıs Türk halkına ve gençliğine uygulanan spor, kültürel ve siyasi alanlardaki haksız izolasyonlara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının ve gençlerinin artık dünyaya açılması gerektiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz'de son yıllarda yaşananlarla Kıbrıs'ın artık eski Kıbrıs olmadığına işaret ederek, bölgenin hidrokarbon araştırmaları ile stratejik olarak gelişmekte olduğunu ifade etti.

"Eğer Kıbrıs'ta sürdürülebilir adil ve kalıcı bir anlaşma olacaksa, tüm bu gelişmelere bağlı olarak yeni birtakım süreçlerin de değerlendirilmesi gerektiğini kendisine ifade ettik" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Lute'nin bunları dinlediğini, not aldığını ve sorular sorduğunu kaydetti. Tatar, Lute'nin Rum lider Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme sonrasında açıklama yapabileceğini veya tekrar liderlerle görüşme isteyebileceğini belirti.

"5+1 KONFERANS MUTLAKA OLMALI"

Lute'nin görevinin iki tarafı yoklamak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Lute'nin daha sonra Yunanistan'a geçeceğini ve Türkiye'ye de gidebileceğini kaydetti. Lute'nin araştırmaları sonrası 5+1 konferansı için zemin olup olmayacağını BM Genel Sekreteri'ne ileteceğini ve orada alınacak karara bağlı olarak bu süreci yöneteceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Lute'ye mutlaka 5+1 konferansın olması gerektiğini ifade ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Lute'nin anlattıklarını 5+1 konferansta da paylaşma imkanı bulmak istediklerini belirterek, Kıbrıs'ın gerçeklerinin ve konjonktürünün son gelişmelere bağlı olarak yan yana yaşayan iki devlet olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Lute'ye teşekkür ederek, Kıbrıs'ta tüm taraflara fayda sağlayabilecek adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma istediklerini sözlerine ekledi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan yeni bir sayfa ve yeni bir süreç vurgusu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'yeni bir sayfa' ve 'yeni bir süreç' vurgusu - Son Dakika


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