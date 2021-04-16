KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı

16.04.2021 22:03
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı, System.String[]

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Haklarımızı yedirmeyiz.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı  Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Haklarımızı yedirmeyiz. Çavuşoğlu'nun yanıtı yerindeydi,Yunan Bakan Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı" dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarından, KKTC'deki Kuran kursları kararlarına kadar gündeme dair konularda açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2017'de Cenevre'de bir günlük mini konferansta, Ocak'ta Cenevre'den Temmuz'da Cran Montana'ya kadar tüm görüşmelerde ve Cran Montana'da Kıbrıs Rum tarafının masayı devirmesi sebebiyle başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yaptıkları açıklamalarda tüm muhataplarına federasyonu artık müzakere etmeyeceklerini birçok kez söylediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz artık federal çözüm için zaman kaybetmeyeceğimizi, yeni fikirlerin, yeni vizyonun görüşülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de adadaki gerçekler çerçevesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir tüm taraflar için de kazan-kazan getirecek bir çerçeve ve vizyon ortaya koyuyoruz." dedi. Çavuşoğlu, sadece bunu istemekle kalmayıp, bir "vizyonla" süreçteki toplantılara katılacaklarını vurguladı.

"CENEVRE'DEKİ TOPLANTIDA YENİ BİR MÜZAKERE BAŞLAMIYOR"

Gerçek, anlamlı, eşit ve sonuç getirecek yeni bir müzakere başlatılmasını istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu ancak bu çerçevede bir müzakerenin başlamasının faydalı olabileceğini düşündüklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, "Cenevre'deki 5+1 formatındaki toplantı gayriresmi bir toplantıdır. Burada yeni bir müzakere başlamıyor" diye konuştu.

"KARAR İDEOLOJİK BİR KARARDIR"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Anayasa Mahkemesinin, bazı din görevlilerinin üyesi olduğu Hizmet Sendikasının (HİZMET-SEN) 2018'de açtığı davayla ilgili dün verdiği karara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, bu konunun büyük bir hassasiyet yarattığına vurgu yaparak, "  Yargının bağımsızlığı ilkesinin ve Anayasa Mahkemesinin verdiği kararların bağlayıcılığına her ülkenin saygı duyduğu ve hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Bu, mahkemenin verdiği bir kararı eleştirmemek değil. Eleştirme hakkımız vardır. Baştan söyleyeyim en sonda söylemek istediğimi: 'Bu karar ideolojik bir karardır. Neden? Anayasaya göre ya da hükümlerine göre verilmiş bir karar değildir. Zaten ideolojik verilen bu kararın içinde her ne kadar gerekçesinde ve içinde ibareler yer almasa da, daha sonra bu karar yön veren ve bunun uzantılarının yaptığı açıklamalar çok açık ve nettir. Yok 'laiklikmiş, yok başka bir şeymiş'. İşte 'yasaklandı, vesaire Kur'an kursları' buna benzer ifadeleri de gördük, yorumları da gördük. Laikliğin kendisi ne demektir? Tanımı nedir? Herkesin din ve özgürlüğünü, inancını ve dinini öğrenme hakkının garantisidir laiklik. Hiç kimse kusura bakmasın. Evet yargıya saygımız var ama bu karar ideolojik bir karardır. Elbette bunun düzeltilmesi konusunda saygıdeğer Cumhurbaşkanının ve Başbakanın yaptığı açıklamaları önemsiyoruz." İfadelerine yer verdi.

"SANMASINLAR Kİ KKTC'Yİ MUHTAÇ BIRAKIRIZ"

Çavuşoğlu, öte yandan müzakere dışındaki gelir paylaşımı gibi diğer konularda da AB'nin KKTC'yi ve Kıbrıs Türk halkını tamamen yok saydığını, yüzde yüz hatalı da olsa Rum kesimini desteklediğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu nedenle KKTC ve bazı garantör ülkelerin de AB'nin 5+1 formatındaki gayriresmi toplantıya katılmasını istemediklerini kaydetti. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı geliştirilen aşı tedariki hakkında değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, " O konu tamamen insani bir tavırdır. O konuda bile Avrupa Birliği'nin takındığını tavır ortada. 2 milyon doz civarında Rum kesimine gönderiyor, 20 bin KKTC'ye. Ama sanmasınlar ki biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kimseye muhtaç bırakırız." dedi.

TATAR: EGEMENLİĞİMİZ VE TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ ÖNEMLİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve Türkiye'nin garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Cenevre'ye bu düşüncelerle gidiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı  Tatar, Türkiye ile KKTC müzakere heyetlerinin bu sabah kapsamlı bir toplantı yaptığını belirterek, Cenevre öncesinde son rötuşların yapıldığını belirtti. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmalarına aykırı hareket edildiğini belirten Tatar, Avrupa Birliği'ne üyeliğin de yasa dışı olduğunu söyledi. "Masadan kalkıldığında o yoluna Cumhuriyet olarak devam ediyor, biz izolasyon altında" diyen Tatar, "Artık federal temelde bir anlaşma olamayacağı, yeni fikirlerle masaya gidileceği ortaya çıkmıştır" dedi. "Yeni iradenin ortaya çıkması ve Türkiye ile fikir birliği içerisinde yeni bir siyaset geliştirdiklerini" de söyleyen Tatar, 1571'den bugüne Kıbrıs tarihine göndermeler yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türk halkının kendi devletine sahip çıkması ve egemen eşitlikle yoluna devam etmesinin meşru hakkı olduğunu" ifade etti. Tatar "Eski anlayışla bizim en temel farkımız, eskiden tek egemenlik unsuru vardı. Kurucu devletler için egemence ifadeler kullanıldı ancak bana göre safsataydı. Bundan sonra devletten devlete ilişki olabilir. Bölgesel istikrarın sağlanması da çok önemlidir. Kıbrıs Türk halkı her zaman Türkiye'yi önemsemiştir. Garantörlük bizim için fevkalede önemlidir. Egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve Türkiye'nin garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Cenevre'ye bu düşüncelerle gidiyoruz"dedi.

"BRAVO ÇAVUOĞLU"

Öte yandan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, haddini aşan Yunan Bakan'a haddini bildiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Tatar, "Çavuşoğlu'nun yanıtı yerindeydi, haklarımızı yedirmeyiz. Yunan Bakan Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı. Bravo Çavuşoğlu..." ifadelerini kullandı.

TATAR'DAN KURAN KURSU AÇIKLAMASI

KKTC'de Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarıyla ilgili aldığı karardan büyük bir rahatsızlık duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Anayasa Mahkemesinden kararın açıklamasını beklediğini, gerekçeli kararın henüz netleşmediğini söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "KKTC'de Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum asla olamaz. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum." dedi.


KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı

Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı - Son Dakika Dünya


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