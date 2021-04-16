KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.
KKTC Cumhurbaşkanlığındaki kabulde, Tatar ile Çavuşoğlu arasındaki baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
Görüşmelerin ardından Tatar, Çavuşoğlu ve KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.
Toplantıda, Cenevre'de 27-29 Nisan'da Birleşmiş Milletler öncülüğünde garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenecek Kıbrıs konulu gayriresmi konferans öncesi değerlendirmelerde bulunulacak.
Toplantı sonrasında Tatar ve Çavuşoğlu ortak basın açıklaması yapacak.
Kaynak: AA
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