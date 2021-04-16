Toplantı sonrasında Tatar ve Çavuşoğlu ortak basın açıklaması yapacak.

Toplantıda, Cenevre'de 27-29 Nisan'da Birleşmiş Milletler öncülüğünde garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenecek Kıbrıs konulu gayriresmi konferans öncesi değerlendirmelerde bulunulacak.

Görüşmelerin ardından Tatar, Çavuşoğlu ve KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığındaki kabulde, Tatar ile Çavuşoğlu arasındaki baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Son Dakika › Güncel › KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti - Son Dakika

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