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Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (13) - Son Dakika

Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (13)

04.08.2021 16:15
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (13), System.String[]

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: YANGIN 3 NOKTADA SÜRÜYORDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Manavgat'ta orman yangınlarından zarar gören bölgelerdeki incelemelerin ardından, Kalemler Mahallesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: YANGIN 3 NOKTADA SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Manavgat'ta orman yangınlarından zarar gören bölgelerdeki incelemelerin ardından, Kalemler Mahallesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Tatar'ın ziyarette personele güç veren, motive eden sözleri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, yangının Antalya'da özellikle üç noktada devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Manavgat'ın kuzeybatısında Taşağıl'ın kuzeyinde yukarıda devam ediyor, vadiye indiği için havadan ve karadan müdahale etmek zorlaşıyor. İbradı tarafında tepelik bölgede yangın devam ediyor. Göreceli olarak orası tehdit oluşturmuyor. Gündoğmuş merkezdeki yangın kontrol altına alınsa da Alanya Alara ve Manavgat tarafına sahile inmeye çalışan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar. Tüm imkanlarımızla arkadaşlarımız bu mücadeleyi sürdürüyor."HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIHasar tespitlerinin devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şu anda sahada, milletvekillerimiz, ekiplerimiz ve değişik kurumlardan arkadaşlarımız hasarları tespit ediyor. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı ziyaret ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık. Bugün sizler de gördünüz. Konteyner talebi vardı. Vatandaşımız arsasının, tarlasının başından ayrılmak istemiyor. O imkanları da sağladık. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık. Tespit yapıldığı yerlerde hemen yatırıyoruz. Diğer taraftan küçükbaş büyükbaş hayvanlar da telef oldu maalesef. Onların da sayısı belli oldu. Onlara da ödüyoruz."'ÖRNEK EVİMİZ BURAYA YAPILACAK'Vatandaşların duyarlı davrandığını ve beş yıl yetecek saman ve yem geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yem ve saman da getirdiğini anlattı.Bu tür ihtiyaçları karşıladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Gördüğünüz evlerin hepsi yanmıştı, tehlike arz ediyordu, yıkıldı. Bunların yerine vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talebine göre tek katlı, iki katlı bazı yerlerde apartmanlar da yandı. Onların talebine göre evlerimiz yapılacak. Bir ay içinde örnek evimiz de burada inşa adilmiş olacak. En geç bir sene içinde evlerimizi yapıp, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.'TÜRKİYE'NİN ACISI BİZLERİN ACISIDIR'Yangının başladığı günden beri Türkiye'yi büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'mizin acısı bizim acımızdır. Buradaki insanların mağdur olması, buradaki insanların tabii ki sıkıntı içinde olması bizleri de çok üzmüştür. Dolayısıyla şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hepinize geçmiş olsun diyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. En erken zamanda tekrar eski günlere kavuşacağımıza inancım tamdır" dedi.Türkiye'de yangınların söndürülmesi konusunda verilen mücadeleyi televizyonlardan takip ettiğini kaydeden  KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da  "Sayın Bakanımızın nasıl seferber olduğunu, nasıl bu işin başında bu koordinasyon merkezlerini yönettiğini gördüm ve çok duygulandım. Diğer bakanlarımız da öyle, aynı şekilde. Türkiye, güçlü bir ülkedir. Türkiye, bizim ana vatanımızdır" diye konuştu.Yangınların söndürülmesi konusunda, Türkiye'nin, orman ve itfaiye teşkilatı başta olmak üzere 5 binden fazla personeli ve her türlü imkanlarıyla olağanüstü şartlarda yangını söndürmek için büyük çaba harcadığını gözlemlediğini vurgulayan  Tatar, Antalya'da başta rüzgar olmak üzere doğa şartlarının yangının kolay bir şekilde söndürülmesine imkan vermediğini söyledi.

KKTC'den yangınların söndürülmesine yardım etmek için bir ekibin yola çıktığını ve bugün Türkiye'ye ulaşacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu vesileyle bir kez daha Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum. Tekrar ediyorum; Türkiye'nin acısı bizlerin acısıdır. Türkiye'nin mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Dolayısıyla bu duygularla bölge halkımıza, Manavgat'ımıza, Antalya'mıza ve diğer bölgelere tekrar geçmiş olsun" dedi.


Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (13)

cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (13) - Son Dakika


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