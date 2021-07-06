Üye Girişi
Son dakika haberleri! DİYARBAKIR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri! DİYARBAKIR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi

06.07.2021 17:08

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hiçbir zaman şehitleri ve gazileri unutmayacaklarını belirterek, "Kıbrıs'ta oynanan oyun, federal temelde bir anlaşmayla Kıbrıs'ın bir bütün olarak Avrupa Birliğine dahil edilmesi, Türkiye'nin de Kıbrıs'tan bir bakıma çıkarılması.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hiçbir zaman şehitleri ve gazileri unutmayacaklarını belirterek, "Kıbrıs'ta oynanan oyun, federal temelde bir anlaşmayla Kıbrıs'ın bir bütün olarak Avrupa Birliğine dahil edilmesi, Türkiye'nin de Kıbrıs'tan bir bakıma çıkarılması. Gönlümüz buna asla müsaade etmez. Çünkü Kıbrıs davası, bizim Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğümüz müşterek bir dava." dedi.

Tatar, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, Sümerpark Ortak Yaşam Alanında düzenlenen programda, Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi.

Burada konuşan Tatar, Türkiye'nin her yerinin kendisi için önemli olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Bugün de Diyarbakır'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Tatar, kendisini coşku ile ağırlayan Diyarbakırlılara teşekkür etti.

Türkiye'nin de önemli destekleri ile Kıbrıs'ta destansı bir mücadele yazıldığını, bu kahramanlık direnişinin çok önemli olduğunu vurgulayan Tatar, "Kıbrıslı Türklerin tarihinde bir gün vardır. O da 20 Temmuz 1974'tür. Bu tarih, Mehmetçiğin adaya ayak basması ile siz gazilerin orada bizim mücahitlerimiz ile verdiği mücadele ve sonunda Kıbrıslı Türklerin bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuşabilmesidir. Onun için 20 Temmuz'u bir kez daha iki hafta öncesinden kutlamaya başladık." diye konuştu.

Tatar, gazileri bir kez daha yürekten selamladığını aktararak, onları unutmadıklarını ve unutmayacaklarını dile getirdi.

Kıbrıs'ın tarihinde önemli bir dönüm noktası olan mücadelelerde şehit düşenlere Allah'tan rahmet dileyen Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs'ta bir vatan, bir devlet ve bir Cumhuriyet bunların sayesinde olmuştur. Hiçbir zaman şehitlerimizi, gazilerimizi unutmayacağız. Kıbrıs'ta oynanan oyun, federal temelde bir anlaşmayla Kıbrıs'ın bir bütün olarak Avrupa Birliğine dahil edilmesi, Türkiye'nin de Kıbrıs'tan bir bakıma çıkarılması. Bizim gönlümüz buna asla müsaade etmez. Çünkü Kıbrıs davası, bizim Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğümüz müşterek bir dava. Bu müşterek davanın yürütülmesinde çok bedeller ödenmiş çok şehitler verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti çok fedakarlıklar yapmıştır. Kıbrıs Türklerinin başı dik, geleceğe umut ve güven içerisinde bakabilecekse, varlığımızı sürdürebileceksek Türkiye ile her daim ilişkilerimizin daha da pekişmesi, Türkiye'nin garantörlük haklarını sonuna kadar sürdürmesi ve dolayısıyla tek vücut olarak bu siyasetin kabul gömesi gerekmektedir."

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlenerek yoluna devam ediyor"

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlenerek yoluna devam ediyor." diyen Tatar, salgından dolayı bazı sıkıntılar yaşandığını ancak aşılanma ve alınan tedbirlerle bu sıkıntıların da hep birlikte aşılacağına inandıklarını kaydetti.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin gelişebilmesi ve kökleşebilmesi için ekonomik faaliyetlerini daha da artırması gerektiğine işaret ederek, dolayısıyla Türkiye ile kültürel faaliyetlerin gelişmesi ve pekişmesi gerektiğini aktardı.

Kıbrıs gazilerine şükranlarını ileten Tatar, "47 yıl önce 20 Temmuz'un o sıcak sabahında Kıbrıs'a adım attığınızda 47 yıl sonra oranın Cumhurbaşkanının buraya gelip sizlere sesleneceğini ve bu kadar duygu yüklü bağların gelişeceğini düşünmek belki hayalin de ötesindeydi. Ama şu anda bu gerçek olmuştur." görüşünü paylaştı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Siraç Ezer de 47 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askerlerden kiminin şehit düştüğünü, kiminin de gazi olduğunu belirtti.

Ezer, "Vatanımıza, sevdiklerimizin arasına zafer ile geri döndük. Ama bu vatan için her an şehit ve gazi olmaya hazırız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Sayın Kıbrıs Cumhurbaşkanım, Diyarbakır'a teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Program sonunda Tatar'a hediye takdimi yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci ve 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra kentteki tarihi mekanlardan Ongözlü Köprü, Dört Ayaklı Minare, Gazi Köşkü, Ulucami ve Keldani Kilisesi ile İçkale Müze Kompleksini ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Tatar'a ziyaretlerinde Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak da eşlik etti.

Son dakika haberleri! DİYARBAKIR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi
Son dakika haberleri! DİYARBAKIR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi
Son dakika haberleri! DİYARBAKIR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi
Son dakika haberleri! DİYARBAKIR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi

cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! DİYARBAKIR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti 23:21 Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti Yön tabelasına çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 22:44 Yön tabelasına çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu 22:22 CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan 21:51 Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan "nerede kalmıştık" paylaşımı Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu 21:07 Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor 18:23 Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor
Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı 18:06 Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti 17:11 Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu         
23:33
Kırmızı mayolu pozuna Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü         
22:44
Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı         
22:33
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı         
21:56
Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil         
21:21
Saplantılı aşığı tarafından dükkanı yakılan kadın: Bana göz koymuş, kapımı zorluyordu Saplantılı aşığı tarafından dükkanı yakılan kadın: Bana göz koymuş, kapımı zorluyordu         
20:59
Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır         
18:16
Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük         
17:42
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi         
16:38
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 23:47:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! DİYARBAKIR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement