KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı'nda isim değişikliğinin söz konusu olmadığını söyledi - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı'nda isim değişikliğinin söz konusu olmadığını söyledi

10.05.2021 11:55

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ercan Havalimanı'nda yapılması planlanan isim değişikliği, şehit Pilot Binbaşı Fehmi Ercan'ın ailesini üzmüş ve aile konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yapmıştı. Ailenin açıklamalarının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı'nın isim değişikliğine ilişkin bir karar alınmadığını söyledi.

Kıbrıs'taki Ercan Havalimanı'nda yapılması planlanan isim değişikliği şehit Pilot Binbaşı Fehmi Ercan'ın ailesini üzmüş, aile konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemişti. Kararın çok tartışılmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı yerine inşa edilen yeni havaalanına, "Dr. Fazıl Küçük" isminin verilmesi önerisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bahse konu öneriyi Dr. Fazıl Küçük Vakfının yaptığını belirten Tatar, "Saygı duyuyorum ancak benim değişiklik kararı aldığım iddiaları doğru değil. Konu birinci dereceden Bakanlar Kurulunu ilgilendirir" ifadesini kullandı.

"DR. FAZIL KÜÇÜK VAKFI 2 AYDIR İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİYOR"

Dr. Fazıl Küçük'ün, 1930'lardan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na geçen sürede Kıbrıs Türk direnişinin en zor günlerinde liderlik yapmış bir isim olduğuna dikkati çeken Tatar, "Dr. Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük başkanlığındaki Vakıf, Ercan Havalimanı yerine inşaatı bitme aşamasına gelen yeni havalimanına Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesini 2 yıldır talep etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, 1974 şehidi Pilot Binbaşı Fehmi Ercan'ın isminin yaşatılmasına da büyük önem verdiğini vurgulayarak, Dr. Fazıl Küçük Vakfı yönetiminin konuyu geçen hafta yaptıkları ziyaret sırasında yeniden gündeme getirdiğini aktardı.

"ŞEHİTLERİMİZE VE LİDERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYI KİMSE BİZE ÖĞRETEMEZ"

Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"İsim değişikliğinin, Ercan isminin bir diğer havalimanımız Geçitkale'ye verilmesi gibi bir formülle hayata geçebileceğini ancak bu kararın Sivil Havacılık Kurumu gibi ilgili kesimlerin görüşleri alındıktan sonra Bakanlar Kurulu tarafından alınabileceğini dile getirdim. Benim isim değişikliği kararı almam söz konusu değildir. Maalesef bazı kesimler şehidimiz Fehmi Ercan ve liderimiz Dr. Fazıl Küçük isimleri üzerinden beni yıpratmaya çalışıyor. Nafile bir çaba içindeler, şehitlerimiz ve liderlerimize sahip çıkmayı bize kimse öğretemez."

FEHMİ ERCAN, TÜRK JETLERİ İÇİN RUM HEDEFLERİNİ BELİRLEDİ

1935 Balıkesir doğumlu Şehit Pilot Binbaşı Fehmi Ercan, 181'inci filo komutanıydı. 1971'de bir yıl Kıbrıs Türk Alayı'nda görev yaptı, Türkiye'nin muhtemel bir müdahalesi sırasında vurulacak hedefleri belirledi. 20 Temmuz 1974'te hârekatın ilk günü roket saldırısı sonucu 39 yaşında şehit oldu. Mezarı Girne'deki şehitlikte bulunuyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı'nın isim değişikliğine ilişkin karar almadığını söyledi
Fehmi Ercan
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı'nda isim değişikliğinin söz konusu olmadığını söyledi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı'nda isim değişikliğinin söz konusu olmadığını söyledi - Son Dakika


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