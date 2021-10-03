Üye Girişi
Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Eskişehir ziyaretinde açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Eskişehir ziyaretinde açıklamalarda bulundu

03.10.2021 13:48

Gelen son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, maksimalist deniz yetki alanı iddialarına ilişkin, "Bizim büyük denizlere, Akdeniz'in tümüne çıkış yollarımızı engellemek, Mavi Vatan'daki haklarımızı, hukukumuzu çiğnemek ve aynı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, maksimalist deniz yetki alanı iddialarına ilişkin, "Bizim büyük denizlere, Akdeniz'in tümüne çıkış yollarımızı engellemek, Mavi Vatan'daki haklarımızı, hukukumuzu çiğnemek ve aynı zamanda hava sahasındaki üstünlüğümüzü de engellemek için birtakım siyaset geliştirmişler. Bunu, bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Sonuna kadar direneceğiz." dedi.

Tatar, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Kaymakam Hüseyin Sayın ve Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile diğer ilgililer tarafından karşılandı. Sivrihisar Kilim Müzesi ve Ulu Cami'de incelemelerde bulunan Tatar, vatandaşlarla sohbet etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetinin, kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Bu mücadeleyi kendisinin ve Kıbrıs Türk halkının yalnız sürdürebilmesinin mümkün olmadığını belirten Tatar, "Güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'ımızda, aynı zamanda göklerdeki hakimiyetimizin sürdürülmesinde, Türk ulusunun milli menfaatlerinin korunmasında, hep birlikte hareket etmemizin en doğrusu olduğunu, Anadolu halkıyla da paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Tatar, bir gazetecinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin maksimalist deniz yetki alanı iddialarına ilişkin görüşlerini sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Maalesef onlar bayağı bir şımarmışlar. Geçenlerde 9 Eylül Üniversitesinde, esasında 9 Eylül günüydü beni çağırmışlar, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar da oradaydı. Orada yapılan değerlendirmelerde 'Adalar Denizi' dediğimiz Ege'de, o adalar ki zamanında bize aitti. Hepsini Yunanlılar, Lozan Antlaşması bağlamında bir yolunu bulmuşlar kendi egemenliklerine geçirmişler. Maalesef Lozan Antlaşması'na rağmen 12 milden bahsetmektedirler. Aynı anlayışı da tüm Doğu Akdeniz'e yaymak suretiyle... Yani diyorlar ki 'Kıbrıs'ta hiç Kıbrıs Türk'ü yoktur. Hiç Türk halkı yoktur'. Güya adanın hepsi Rum cumhuriyetine aitmiş gibi orada deniz yetki alanlarında ortaya koydukları gerçekten kabul edilemez iddialarla hem bizleri hem Türkiye'yi sarmak ve bizim büyük denizlere, Akdeniz'in tümüne çıkış yollarımızı engellemek, Mavi Vatan'daki haklarımızı, hukukumuzu çiğnemek ve aynı zamanda hava sahasındaki üstünlüğümüzü de engellemek için birtakım siyaset geliştirmişler. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Sonuna kadar direneceğiz. Biz, hep Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde bu mücadeleyi vermek zorundayız. Çok da mutluyuz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaktadır."

"Benim için federasyon defteri kapanmıştır"

Ersin Tatar, dünya barışı ve huzuru, bölgesel istikrar için bir anlaşma istediklerine dikkati çekerek, söz konusu anlaşmanın yan yana yaşayan iki ayrı egemen ve eşit devletten geçtiğini vurguladı.

ABD'nin New York kentindeki yeni Türkevi binasının, Türkiye'nin gücüne yakışır bir şekilde açıldığını dile getiren Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birleşmiş Milletler (BM) binasının karşısında Türkevi'nin açılışı bizim için de güzel olmuştur. Nitekim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de orada bir kat tahsis edilmiştir. BM toplantılarında Kıbrıs meselesinin gelmişini, geçmişini ve içinde bulunduğu koşullarda neden 'iki devlet' dediğimizi... Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM'de konuşması oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tamamıyla sahip çıkmıştır. Benim sürdürmekte olduğum iki devletli siyasetin çok doğru olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de tamamıyla desteklediğini ifade etmiştir, Sayın Cumhurbaşkanımız. Bütün bunlar, yaptığımız propaganda, yaptığımız diplomatik görüşmeler anlamında New York toplantılarının verimli geçtiğini göstermiştir. Federasyonun ne olduğu açık ve nettir. Federasyon, çoğunluğun azınlığı yönettiği, zaman içinde Kıbrıs Türk halkının, Türkiye'nin olmadığı Avrupa Birliğinde yok edilmesi, aynı zamanda Türkiye'nin Kıbrıs'tan çekilmesi anlamında olduğu için benim için federasyon defteri kapanmıştır."

Sivrihisar'daki programının ardından il merkezine geçen Tatar, Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile diğer ilgililer hazır bulundu.

Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Eskişehir ziyaretinde açıklamalarda bulundu
Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Eskişehir ziyaretinde açıklamalarda bulundu
Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Eskişehir ziyaretinde açıklamalarda bulundu
Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Eskişehir ziyaretinde açıklamalarda bulundu
Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Eskişehir ziyaretinde açıklamalarda bulundu
Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Eskişehir ziyaretinde açıklamalarda bulundu
Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Eskişehir ziyaretinde açıklamalarda bulundu
Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Eskişehir ziyaretinde açıklamalarda bulundu
Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Eskişehir ziyaretinde açıklamalarda bulundu

cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Eskişehir ziyaretinde açıklamalarda bulundu - Son Dakika


Son Dakika

Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı 14:14 Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazandırdığı para şaşkınlık yarattı 14:01 Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazandırdığı para şaşkınlık yarattı Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü 13:45 Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı 13:30 Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş 12:43 İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı 12:05 Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde 11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor 09:05 BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor

Son Dakika Haberleri
14:19 Pencereden düşen oğlunu gördü, kalp krizi geçirdi! Acılı anne yaşam mücadelesi verirken, oğlu hayatını kaybetti
14:10 Antalya'da "Falezlerden atlayacağım" ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı
14:03 Alkolü bağımlısı vatandaşı, muhabbet kuşları sağlığına kavuşturdu! Tüm kötü alışkanlıklarını geride bıraktı
14:01 Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazandırdığı para şaşkınlık yarattı
13:45 Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü
13:36 Nişanlı çift, magandalık yapan muhtarın kurbanı oldu! Havaya ateş etmesi engellenmek istenince arbede çıktı
13:30 Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı
13:28 Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır
12:43 İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş
12:02 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak
Pencereden düşen oğlunu gördü, kalp krizi geçirdi! Acılı anne yaşam mücadelesi verirken, oğlu hayatını kaybetti Pencereden düşen oğlunu gördü, kalp krizi geçirdi! Acılı anne yaşam mücadelesi verirken, oğlu hayatını kaybetti         
14:20
Antalya'da Antalya'da "Falezlerden atlayacağım" ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı         
14:10
Balkonun demirlerine asılı ay ve yıldızı kesilmiş Türk bayrağı ekipleri harekete geçirdi Balkonun demirlerine asılı ay ve yıldızı kesilmiş Türk bayrağı ekipleri harekete geçirdi         
13:55
Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi         
13:34
Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır         
13:29
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak         
12:03
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti         
09:01
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi         
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 14:40:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Eskişehir ziyaretinde açıklamalarda bulundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement