KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, eylemleri değerlendirdi: "Kıbrıslı Türk halkı bu tür hareketleri tasvip etmiyor" - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, eylemleri değerlendirdi: "Kıbrıslı Türk halkı bu tür hareketleri tasvip etmiyor"

19.05.2022 20:10
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, eylemleri değerlendirdi: "Kıbrıslı Türk halkı bu tür hareketleri tasvip etmiyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin dün Meclis'te güvenoyu alması öncesinde yapılan eylemlere ilişkin, "Bunlar kimler tarafından yönetilmektedir, kimdir bu işlerin arkasında çok merak ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin dün Meclis'te güvenoyu alması öncesinde yapılan eylemlere ilişkin, "Bunlar kimler tarafından yönetilmektedir, kimdir bu işlerin arkasında çok merak ediyorum. Kıbrıslı Türk halkı bu tür hareketleri tasvip etmiyor." dedi.

Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin dün Meclis'te güvenoyu alması öncesinde yapılan eylemleri değerlendirdi.

Siyasi dengeleri sarsacak şekilde siyaset yapılmasını doğru bulmadığını belirten Tatar, herkesi sağduyulu olmaya çağırdı.

Tatar, dünkü eylemlerde Türkiye aleyhinde birtakım söylemler olduğunu da hatırlatarak, "Bunlar kimler tarafından yönetilmektedir, kimdir bu işlerin arkasında çok merak ediyorum. Kıbrıslı Türk halkı bu tür hareketleri tasvip etmiyor. Bu işler başka yerlere çekilmektedir." dedi.

Başkalarının yönetmesine kimsenin sıcak bakmayacağını vurgulayan Tatar, "Bu ülkede birtakım olaylar yaşatılmaktadır. İnsanları başka yerlere çekmeye çalışıyorlar, kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Tatar, ülkede bir ekonomik krizin yaşandığının bilincinde olduğunu, tüm dünyada bir krizin olduğunu belirtti.

Büyük bir stoklama olduğunu, gıda, petrol ve gaz fiyatlarında bir artış görüldüğünü vurgulayan Tatar, "Tabii ki bizde bir devalüasyon vardı. Tüm bunlar birleşince bir pahalılık ortaya çıktı. Burada bizim devletimizin yapacağı pek bir şey yok. Türkiye'de de hayat pahalılığı anlamında benzer durumlar var. Güney Kıbrıs'ta da var. Şimdi bunlar yaşanıyor diye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ödün mü vereceğiz?" ifadelerini kullandı.

Tatar, meselenin "derin, siyasi konularla ilişkilendirilerek" insanların arasının açılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Kıbrıs Türkü, her zaman, siyasi anlamda birbiriyle ters düşebilir, birbirini eleştirebilir ama her zaman sabah kahvesini birlikte içer ama şimdi işi oraya getiriyorlar ki öyle ağır hakaretler ve öyle ağır ithamlar ve laflar söylüyorlar ki insanları artık birbirine selam vermeyecek pozisyona getirmeye çalışıyorlar. Her türlü hakareti, her küfrü ve lafları sosyal medya aracılığıyla yayıyorlar."

Tatar, yeni hükümetin güvenoyu almasının ardından bundan sonra odaklanılması gerekenin, tüm sıkıntılara rağmen KKTC'nin güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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