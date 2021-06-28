KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Fransız Büyükelçi Grenet-Catalano'yu kabul etti - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) akredite Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar'ın samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, muhatabıyla Cenevre'de gerçekleşen 5+BM gayriresmi toplantısını ve Brüksel'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmeyi ele alarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Doğruyol, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız ayrıca muhatabına, bölgemizde ve Kıbrıs Adası'nda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir uzlaşının iki tarafın mutlak eşitliğine saygı çerçevesinde sağlanabileceğini, bunun yolununsa, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde, mevcut iki devletin iş birliğini içeren bir ilişkiyle başarılabileceğini vurguladı."

Fransız Büyükelçi Grenet-Catalano ise Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunarak, Kıbrıs Türklerinin isteklerinin kendileri için önemli olduğunu ancak Kıbrıs meselesinin çözümünün BM parametreleri uyarınca bir federasyonla gerçekleşebileceğini kaydetti.

Grenet-Catalano, özellikle Kapalı Maraş'ta tek taraflı eylemlerden kaçınılması gerektiğini de vurguladı.