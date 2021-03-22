Son dakika haber! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Geçitköy Barajı'nı ve Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haber! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Geçitköy Barajı'nı ve Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti

22.03.2021 16:51

Son dakika habere göre - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Geçitköy Barajı'nı ve Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Su Günü vesilesi ile Geçitköy Barajı'nı ve Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti.

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Geçitköy Barajı'nı ve Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti

LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Su Günü vesilesi ile Geçitköy Barajı'nı ve Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Dünya Su Günü dolayısıyla Geçitköy Barajı'nı ve Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisini ziyaretinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti. Ziyaret nedeniyle düzenlenen törende ilk konuşmayı yapan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 1993 yılında BM'nin aldığı kararla 22 Mart'ın Dünya Su Günü olarak belirlendiğini hatırlattı. Dünya üzerindeki su kaynaklarının yüzde 97.5'inin tuzlu su olduğunu, yüzde 2.5'linin ise tatlı su, yüzde 90'nının kutuplarda ve yer altında olduğuna işaret eden Başçeri, bu seneki dünya su gününün ana temasının "suyun değeri" olarak belirlendiğini söyledi.

"Niceleri göremedi ama bizim neslimiz gördü"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, çocukluğundan itibaren farklı kişilerle Türkiye'den su geldiğini hayal ettiklerini belirterek, "Niceleri göremedi ama bizim neslimiz gördü" dedi. Tatar, bu projede çok kişinin emeği ve katkısı olduğunu dile getirerek herkese ayrı ayrı anarak teşekkür etti. Tatar, projenin hayata geçebilmesi için Türkiye'de 3 köyün boşaltıldığını ancak iki ülke arasındaki köklü duygusal bağlar nedeniyle kimsenin gocunmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, 80 km öteden deniz altından su taşımanın dünyada ilk kez gerçekleştirilen asrın projesi olduğunu vurgulayarak, 2015 yılından beri KKTC'ye Türkiye'den yılda ortalama 75 milyon metreküp su geldiğini belirtti. Bu projenin hayata geçirilmesine muhalefet edenlerin bile geçen yıl yaşanan arızaya isyan ettiğini söyleyen Tatar, arızanın 6 geminin çalışmasıyla giderildiğini ve suyun 6 Ekim'de yeniden verildiğini hatırlattı. Tatar, Güzelyurt'ta hizmete girmesi için üzerinde çalışılan tünellerin tamamlanmasının ardından bölgedeki tuzlu su sıkıntısının da sona ereceğini belirtti. Herhangi bir anlaşma sağlanması durumunda bu suyu Güney Kıbrıs'la paylaşmaya hazır olduklarını yineleyen Tatar, önceden de dile getirdikleri bu öneriye bugüne kadar bir yanıt almadıklarını da söyledi. Geçitköy Barajı'nda düzenlenen törenin ardından Tatar ve beraberindekiler, Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisini ziyaret etti.

Son dakika haber! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Geçitköy Barajı'nı ve Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti
Son dakika haber! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Geçitköy Barajı'nı ve Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti
Son dakika haber! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Geçitköy Barajı'nı ve Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti
Son dakika haber! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Geçitköy Barajı'nı ve Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti

Geçitköy Barajı, cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Geçitköy Barajı'nı ve Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Motorine 35 kuruş indirim geldi ancak pompaya yansımayacak Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Yüksek kesimlerde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor Popstar Ajdar'ın konser isteklerini duyan şaştı kaldı Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor Piyasalardaki dalgalanma sonrası CHP'den ilk değerlendirme: Erdoğan'ın bedduası tuttu Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız         
18:05
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da misafir kısıtlaması! Fazla misafire ceza yazılacak Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da misafir kısıtlaması! Fazla misafire ceza yazılacak         
17:37
F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak         
17:35
Son Dakika: Selahattin Demirtaş'a Son Dakika: Selahattin Demirtaş'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis         
16:58
Kırmızı kategorideki Antalya'da 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! Sorumsuzluğa ceza yağdı Kırmızı kategorideki Antalya'da 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! Sorumsuzluğa ceza yağdı         
16:55
Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı? Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı?         
15:56
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor         
15:17
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin         
14:15
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor         
13:42
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 18:18:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Geçitköy Barajı'nı ve Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei