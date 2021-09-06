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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Güçlenen bir Türk devleti olarak yolumuza devam ediyoruz" - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Güçlenen bir Türk devleti olarak yolumuza devam ediyoruz"

06.09.2021 22:54
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Güçlenen bir Türk devleti olarak yolumuza devam ediyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Güçlenen bir Türk devleti olarak yolumuza devam ediyoruz. Türkiye büyük bir devlet, Türkiye güçlü bir devlet ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de her zaman Türk insanına güvenmiş, Türk insanıyla beraber olmak istemiştir" dedi.

Ankara, Kütahya, Akşehir ve Konya'da düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Türkiye'de bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kütahya'daki temaslarının ardından Konya'nın Akşehir ilçesine geldi. Akşehir İnönü Caddesi Kavşağı önünde coşkulu bir kalabalık ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Tatar'ı karşılayanlar arasında bulunan temsili Nasreddin Hoca, "Kıbrıs Türkü'nün yıllardır varoluş mücadelesinin verildiği mücahit Kuzey Kıbrıs'ımızın değerli evladı, Reis-i Cumhuru ata yurdu topraklarına, dünyanın ortasına, gülmecenin başkenti Akşehir'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizin de zaman zaman dile getirdiğiniz gibi üç devlet tek millet sımsıkı kardeşçe bir arada olduğumuz sürece hiç kimse bileğimizi bükemeyecek, Türkü boyunduruk altına alamayacaktır. Can Azerbaycan, mücahit Kıbrıs, anavatan Türkiye kıyamete kadar el ele, gönül gönüle" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da temsili Nasreddin Hoca'ya, "Yıllar önce atalarımız bu topraklardan Kıbrıs'ımıza gelmiş. Şimdi böyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Akşehir denince insanın aklına sizin sayenizde biraz da gülümseme geliyor. Türkün bileğini kimse bükemez. Birlik, beraberlik ve dayanışma olduğu müddetçe kimse bize denk olmaz. Gençlerimize ve çocuklarımıza güvenli bir gelecek bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Esin Kara, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İlçe Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaşın alkışlarla karşıladığı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı konuşmada 1571 yılında Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethi sonrası adanın Türkleştirilmesi için Kıbrıs'a Akşehir'den çok sayıda vatandaşını gönderdiğini anımsatarak, atalarının topraklarında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine ve Türk halkına teşekkür ederek, "İyi ki varsınız diyen" Tatar, "Biliyorsunuz, 1974'te, 20 Temmuz sabahında Mehmetçiğin adaya ayak basmasıyla Kıbrıslı Türkler adada bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Şimdi de güçlenen bir Türk devleti olarak yolumuza devam ediyoruz. Türkiye büyük bir devlet, Türkiye güçlü bir devlet ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de her zaman Türk insanına güvenmiş, Türk insanıyla beraber olmak istemiştir. Buradan bu duygularla tüm Akşehir ve tüm Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Benim atalarım Osmanlılar. Benim atalarım Türkiye'den gelen, Kıbrıs'a yerleşen, benimle gönül birliği yaşayan Türk halkı. O bakımdan ben KKTC Cumhurbaşkanı olarak Kıbrıs Türk halkının hakkını, hukukunu, Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs'ın kuzeyindeki devletin en iyi şekilde güçlendirilebilmesi için Türkiye ile iyi ilişkiler kurarak, Türk halkıyla derin ve en samimi duygularla bağlarımızın daha da pekiştirilmesi ve ona göre gelecekte birlikte var olmak, birlikte başarabilmek, birlikte çoluk çocuğumuza, gençlerimize, yeni nesillere önemli ve güvenli bir gelecek bırakmak için hep birlikte çalışıyoruz. Bu bağlamda Türkiye'deki gelişmeleri memnuniyetle izlediğimi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmasının ardından halk oyunları gösterisini izleyen Tatar, daha sonra protokol üyeleri ile birlikte yürüyerek tarihi Arasta Çarşısı'nı gezip, esnaf ve vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine ikram edilen yöresel helvadan tadıp, restorasyonu tamamlanan tarihi Rüştü Bey Hanı'nda kumda Türk kahvesi içti. Akşehir Belediyesi tarafından onuruna verilen yemeğe de katılan Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'a Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından üzerinde Nasreddin Hoca'nın türbesinin yer aldığı yağlı boya bir tablo takdim edildi. - KONYA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Güçlenen bir Türk devleti olarak yolumuza devam ediyoruz
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Güçlenen bir Türk devleti olarak yolumuza devam ediyoruz
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Güçlenen bir Türk devleti olarak yolumuza devam ediyoruz
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Güçlenen bir Türk devleti olarak yolumuza devam ediyoruz
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Güçlenen bir Türk devleti olarak yolumuza devam ediyoruz

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Güçlenen bir Türk devleti olarak yolumuza devam ediyoruz' - Son Dakika


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