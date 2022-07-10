KKTC Cumhurbaşkanı Tatar halkla bayramlaştı - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar halkla bayramlaştı

10.07.2022 13:10
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar halkla bayramlaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurban Bayramı dolayısıyla halkla bayramlaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurban Bayramı dolayısıyla halkla bayramlaştı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda bayramlaşma etkinliği yapıldı.

Burada gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Tatar, halkın, ana vatan Türkiye'nin ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Tatar, Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi, birlik ve beraberlik içinde bugün de sıkıntılı günlerin üstesinden, devlet ve halkın yaptığı fedakarlıklarla gelineceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

"Halkımıza ve ana vatanımıza hep güvendik. Bağımsızlığımız ve hürriyetimiz böyle kazanılmıştır." diyen Tatar, devlete güvenmenin, Türkiye'nin de desteğiyle birlik ve beraberlik içinde yaşamanın önemine dikkati çekti.

Tatar, bayramda İslam dinine uygun olarak kırgınlık ve küskünlüklerin geride kalmasını dileyerek, geleceğe umutla bakabilmenin özgüveni içinde sıkıntıların aşılması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Polisimiz, hayvancımız, çiftçimiz, memurlarımız, ekonomimize katkı koyan tüm çalışanlar, basın mensupları ve tüm halkımızın bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum." dedi.

Bayramlaşmaya siyasetçiler, askeri erkan, bakan, milletvekilleri ve yurttaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar halkla bayramlaştı - Son Dakika

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