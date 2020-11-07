Son dakika! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi - Son Dakika

Son dakika! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi

07.11.2020 14:03

Son dakika haber... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e verdi.

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi

LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümeti kurma görevini mecliste en çok sandalyesi bulunan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e verdi.

Cumhurbaşkanlığında Saner'i kabul eden Tatar, "Uyum içerisinde çalışacak bir hükümetin en erken zamanda oluşturulması temennimizdir" dedi.

KKTC'de Şubat ayında 4'lü koalisyon hükümetinin dağılmasıyla birlikte yeni hükümet Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi koalisyonu Başbakan Ersin Tatar'ın liderliğinde 22 mayısta göreve başlamış Halkın Partisinin hükümetten çekilmesi ile birlikte Ekim ayında dağılmıştı.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3'er, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Son dakika! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi
Son dakika! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi
Son dakika! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi
Son dakika! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Asker, Tatar, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi - Son Dakika


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