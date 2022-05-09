KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı Üstel'e verdi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel'e verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Faiz Sucuoğlu liderliğinde 25 Nisan'da kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nde (YDP) oluşan koalisyon hükümeti 30 Nisan'da istifa etmişti. Hükümetin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel'e verdi.

Görevlendirme, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu tarafından yapılan açıklama ile duyurularak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yerel saatle 17.30'da UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'nda kabul ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu ile istişarelerde bulunduktan sonra, Anayasa'nın 106. maddesinin 2'nci fıkrasına dayanarak UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi" denildi.

Açıklamada, Anayasa'nın 106 maddesinin 2'nci fıkrasının "Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu'nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verebilir" ifadelerini içerdiği de hatırlatıldı.

Anayasa uyarınca Üstel'in kabinesini 15 gün içinde Cumhurbaşkanı'na sunması veya görevi iade etmesi gerekiyor.

(İHA)