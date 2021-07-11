Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Mersin'in Anamur İlçe Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Kılınç, yaptığı açıklamada, salgının başladığı günden bu yana alınan tüm tedbirlere ve kurallara uygun davrandığını belirtti.

Tüm tedbirlere rağmen Kovid-19'a yakalandığını ifade eden Kılınç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Salgının başlangıcından bu yana gerek ilçemizin, vatandaşlarımızın gerekse şahsımın ve ailemin sağlığı için tüm kurallara riayet etmemize ve ek tedbirler almamıza rağmen, özel kalem müdürümüz ile birlikte dün yaptırdığımız Kovid-19 testi sonuçları bugün pozitif olarak açıklanmıştır. Şahsımın ve mesai arkadaşımızın genel sağlık durumunda herhangi bir belirti bulunmamakla birlikte bir sağlık sorunumuzda yoktur. Bugün itibari ile karantina altında tedavi sürecimiz başlamıştır. Tedavi sürecinde, temel belediyecilik çalışmalarımızı uzaktan sürdürecek ve kentimize hizmet etmeye devam edeceğiz."