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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İTO Başkanı Avdagiç'i kabul etti - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İTO Başkanı Avdagiç'i kabul etti

27.11.2021 00:13
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İTO Başkanı Avdagiç'i kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindekileri kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, heyeti kabulünde İTO'nun Türkiye ekonomisinin önemli bir oranını temsil ettiğini belirterek, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'yla istişare halinde olmasının ve iş birliği yapmasının önemine dikkat çekti.

Ana vatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmesi mücadelesi verdiklerini ifade eden Tatar, egemen bir devlete sahip olan Kıbrıs Türkü'nün Türkiye ile her zaman bağlarını güçlendireceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesinin ardından ortaya konan yeni siyasetle Kıbrıs'ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün savunulduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs'ta 60 yıldır iki ayrı devlet gerçeği olduğunu, yarım asırdır görüşülen federasyon tezinin artık rafa kalktığını ifade etti.

Tatar, Rum tarafının hayalinin halen Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak olduğunu ve bu oyuna asla izin verilmeyeceğini vurgulayarak, Kıbrıs Türkü'nün devletine ve egemenliğine her daim sahip çıkacağını söyledi.

KKTC'nin her alanda gelişiminin süreceğini dile getiren Tatar, bu bağlamda İTO yönetimi ve üyelerinin KKTC'yi ziyaret etmesinin ve yatırım olanaklarının masaya yatırılmasının oldukça değerli olduğunu ifade etti.

"İstanbul iş dünyası olarak her zaman KKTC'nin yanındayız"

İTO Başkanı Avdagiç de KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü sebebiyle İTO olarak bu sevince, kutlamaya iştirak için KKTC'de olduklarını bildirdi.

Avdagiç, Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın kararlılığını bugüne taşıyan Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC'ye olan destek ve inancı ifade için burada olduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın ağustos ayında İTO'yu ziyaret ettiğini hatırlatan Avdagiç, "Biz de şimdi iade-i ziyaretle birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs politikasını desteklediğimizi vurguluyor, İstanbul iş dünyası olarak her zaman KKTC'nin yanında olduğumuzu gösteriyoruz." dedi.

Avdagiç, "İstanbullu iş adamları olarak, KKTC iş dünyasıyla köklü ve kalıcı iş birlikleri oluşturmak kararlılığındayız. Bu ortamı sağlamak, KKTC'nin hak ettiği ekonomik güce kavuşmasına katkıda bulunmak, bizim en büyük arzumuz." diye konuştu.

İTO heyeti, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz'i de ziyaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İTO Başkanı Avdagiç'i kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İTO Başkanı Avdagiç'i kabul etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İTO Başkanı Avdagiç'i kabul etti - Son Dakika


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