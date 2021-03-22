KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın fethini simgeleyen '1571 FİDAN' dikim törenine katıldı - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın fethini simgeleyen '1571 FİDAN' dikim törenine katıldı

22.03.2021 17:15
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın fethini simgeleyen '1571 FİDAN' dikim törenine katıldı, System.String[]

Kıbrıs'ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fetih tarihi olan 1571'i simgeleyen 1571 fidan, Şehitler Haftası dolayısıyla Erenköy'e dikildi.

Kıbrıs'ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fetih tarihi olan 1571'i simgeleyen 1571 fidan, Şehitler Haftası dolayısıyla Erenköy'e dikildi. Erenköy'deki törene katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, fidan dikti.

Deniz yolu ile sabah saatlerinde Erenköy'e ulaşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait unsurlar eşlik etti. Tatar, alanda tören mangası tarafından karşılandı. Erenköy'de şehitlik özel defterini imzalayan Tatar, Erenköy Direnişi'nde şehit düşenlerin mezarlarına çiçek bıraktı, dualar okundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra fidan dikme törenine katıldı. Tatar, Erenköy ziyaretinde gerçekleştirdiği konuşmada, "Bugün, Erenköy'de müstesna bir gün yaşıyoruz" dedi ve etkinliği düzenleyenlere yürekten teşekkürlerini iletti.

"ANADOLU İNSANI İÇİN ÇANAKKALE SAVAŞI NE ANLAM İFADE EDİYORSA BİZİM İÇİN ERENKÖY DİRENİŞİ AYNI ÖNEME SAHİPTİR"Kıbrıs Türk Halkı'nın bu topraklarda büyük bir direniş sergileyerek özveriyle varoluş mücadelesi verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu insanı için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının savaştığı Çanakkale Savaşı ne anlam ifade ediyorsa, Kıbrıslı Türkler için de Şanlı Erenköy Direnişi'nin aynı önemi taşıdığını belirtti. Anadolu ve dünyanın çeşitli yerlerinden Kıbrıslı Türk öğrencilerin, tahsillerini yarıda bırakarak Erenköy Direnişi'ne katılıp kahramanca savaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Mücahitlerinin yazdıkları destanla Kıbrıslı Türklerin haklı mücadelesine verdikleri büyük desteğin altını çizdi.ERENKÖY'DEN DÜNYAYA VERİLEN MESAJErenköy Direnişi ile dünyaya Kıbrıs'ta iki halkın söz sahibi olduğu mesajı verilerek Kıbrıslı Türklerin de egemenlik hakkı olduğunun vurgulandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, "Onların ortaya koyduğu mücadele, bugün bizim müzakere masasında ortaya koyduğumuz mücadelemizdir" diye konuştu."ERENKÖY'Ü GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"Kıbrıs'ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fetih yılı olan 1571'i temsilen, Erenköy'de 1571 fidan dikilmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek töreni düzenleyenlere teşekkürlerini bir kez daha ileten Cumhurbaşkanı Tatar, "Vatan toprağımıza, Erenköy'e, bugünkü ağaçlandırma faaliyetiyle sahip çıkıyoruz. Çevreyi koruyarak, ağaçlandırma faaliyetimizle, Erenköy'ü geleceğe hazırlıyoruz. Bugün burada hep birlikte Erenköy Direnişi'ni anıyoruz" dedi."EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE YAN YANA YAŞAYAN İKİ DEVLET ESASI ŞART"

Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, yürütülen siyasetle, Kıbrıs Türk Halkı'nın bu topraklarda varoluş mücadelesinin devam ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta bir antlaşma olacaksa, bunun egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet esasında olması gerektiğini yineledi.


KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın fethini simgeleyen '1571 FİDAN' dikim törenine katıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın fethini simgeleyen '1571 FİDAN' dikim törenine katıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın fethini simgeleyen '1571 FİDAN' dikim törenine katıldı

cumhurbaşkanı, Erenköy, Kıbrıs, Tatar, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın fethini simgeleyen '1571 FİDAN' dikim törenine katıldı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Motorine 35 kuruş indirim geldi ancak pompaya yansımayacak Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Yüksek kesimlerde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor Popstar Ajdar'ın konser isteklerini duyan şaştı kaldı Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor Piyasalardaki dalgalanma sonrası CHP'den ilk değerlendirme: Erdoğan'ın bedduası tuttu Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız         
18:05
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da misafir kısıtlaması! Fazla misafire ceza yazılacak Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da misafir kısıtlaması! Fazla misafire ceza yazılacak         
17:37
F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak         
17:35
Son Dakika: Selahattin Demirtaş'a Son Dakika: Selahattin Demirtaş'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis         
16:58
Kırmızı kategorideki Antalya'da 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! Sorumsuzluğa ceza yağdı Kırmızı kategorideki Antalya'da 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! Sorumsuzluğa ceza yağdı         
16:55
Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı? Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı?         
15:56
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor         
15:17
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin         
14:15
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor         
13:42
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 18:18:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın fethini simgeleyen '1571 FİDAN' dikim törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei