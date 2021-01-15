Son dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinde doğru yolda olduklarını belirtti - Son Dakika

Son dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinde doğru yolda olduklarını belirtti

15.01.2021 20:33

Son dakika haber... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesinde savundukları iki devletli çözüm konusunun Kıbrıs Rum kesiminde de gündem oluşturduğunu belirterek, "Doğru yoldayız, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumada önemli bir aşamaya gelindiğini görüyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesinde savundukları iki devletli çözüm konusunun Kıbrıs Rum kesiminde de gündem oluşturduğunu belirterek, "Doğru yoldayız, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumada önemli bir aşamaya gelindiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Tatar, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığında görüştü.

Görüşmede Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Vekili Yenal Senin, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile HP Milletvekili Kudret Özersay ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yer aldı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Tatar, görüşmede Kıbrıs görüşmeleri ve diğer konuların ele alındığını söyledi.

Bu gibi toplantıların devam edeceğini belirten Tatar, Meclis'e yönelik de bilgilendirme yapacağını, davet ne zaman gelirse bunu yapmasının görevi olduğunu kaydetti.

Tatar, bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğunu anımsatarak, Türkiye'den gönderilen 20 bin doz aşının plan içinde yapılacağını, hedefin halkın büyük bir kısmının aşılanması olduğunu dile getirdi.

Böylece ülkenin Kovid-19'dan kurtulacağını belirten, normal hayata ve ekonomiye dönülmesini temenni eden Tatar, bu süreçte özveriyle çalışan Sağlık Bakanı ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Tatar, Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aşı konusunda teşekkür ederek, dünyada aşıya büyük bir talep olduğunu, o yüzden paylaşımda sıkıntı yaşanabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Kıbrıs meselesi ile ilgili çeşitli temaslar olduğunu belirten Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) ile görüştüklerini ve Türkiye ile de çeşitli istişareler yaptıklarını anımsattı.

Tatar, sürecin şu anda bambaşka bir noktaya geldiğini, bugüne kadar 50 yıldır süren Kıbrıs görüşmelerinde hiçbir sonuç alınamadığının altını çizdi.

"Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı, Crans Montana'da çok esneklik gösterdi"

Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki varlığını Türkiye ile birlikte sürdüreceğini vurgulayan Tatar, "Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs'ta federal bir çözüm için en son Crans Montana'da çok esneklik gösterdi, bunu da BM Genel Sekreteri ve tüm ilgili taraflar çok iyi biliyor." ifadesini kullandı.

"Benim seçilmemle Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açıldı." diyen Tatar, BM öncülüğünde yakın zamanda düzenlenmesi planlanan 5+1 gayriresmi toplantı sonrasında resmi toplantı başlayacaksa bunun uluslararası alanda eşit iki devlet temelinde olması gerektiğini kaydetti.

Tatar, Türkiye ile uyum içinde çalıştıklarını, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de KKTC'nin bölgedeki gücünü artırdığını ifade ederek, Kıbrıs'ta, bölgede herkesin kazançlı çıkacağı bir uzlaşıya varılmasının herkesin faydasına olacağını vurguladı.

Kıbrıs'ta iki devletli çözüm konusunun Kıbrıs Rum kesiminde de gündem oluşturduğunu dile getiren Tatar, "Doğru yoldayız, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumada önemli bir aşamaya gelindiğini görüyoruz. 5+1 görüşmesinden sonra durumun tekrar değerlendirilmesi gerekir." dedi.

Son dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinde doğru yolda olduklarını belirtti
Son dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinde doğru yolda olduklarını belirtti
Son dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinde doğru yolda olduklarını belirtti
Son dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinde doğru yolda olduklarını belirtti

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinde doğru yolda olduklarını belirtti - Son Dakika


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