KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs sorunu iki eşit ve egemen devlet modeliyle çözülebilir" - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Brüksel'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs sorununun iki eşit ve egemen devlet modeliyle çözülebileceğini vurgulayarak, "Kıbrıslı Türkler ve Türkiye'ye karşı tarihi hatalar yapıldı" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu nedeniyle Brüksel'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'in davetiyle görüşme için Brüksel'e gitmişti. Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Tatar basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun iki eşit ve egemen devlet modeliyle çözülebileceğini belirterek, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye'ye karşı tarihi hatalar yapıldığını söyledi. BM ve Avrupa Birliği'ne (AB) Kıbrıs Türk tarafının önerilerini ciddiye almaları çağrısında bulunan Tatar, Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıkların göz önünde bulundurulması ve egemenlik beklentilerinin yerine getirilmesi için adım atılmasını istedi.

İkinci dönemde görevine devam edecek olan Guterres'i kutladığını belirten Tatar, Kıbrıs'ta iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığını görmeye yönelik devam eden çabaları için BM Genel Sekreteri'ne teşekkür ederek, Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumunu sürdüreceğini söyledi. Tatar, iki tarafın egemen eşitliğine saygı gösterilmesi ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasının resmi müzakerelerin başlaması için kaçınılmaz olduğunu ancak bu yeni zeminde yürütülecek müzakerelerin başarı şansı olabileceğini vurguladı.

"Tarihi hatalar yapıldı"

Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres'e Kıbrıslı Türklerin AB'de temsil edilmemesinin oluşturduğu eşitsizliği anlattığını söyleyerek, Genel Sekreter'in de bunun doğru olduğunu ancak bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını dile getirdiğini belirtti. BM Genel Sekreteri'nin Portekiz Başbakanı olduğu dönemde Türkiye'nin AB'ye alınması için çok uğraştığını ve Türkiye AB'ye alınsaydı, çok daha olumlu ve farklı bir dünyadan bahsedileceğini aktardığını belirten Tatar, Türkiye ve Kıbrıslı Türklere karşı "tarihi hatalar yapıldığını" söyledi.

Mücadelelerinin sürdüğünü dile getiren Tatar, Kıbrıs'ta iki eşit ve egemen devletten bahsedilmesi gerektiğini kaydetti. Kıbrıs Türk halkının egemenliği ile birlikte varlığını, güven ve huzur içinde sürdürmesi ve Türkiye ile bağlarını koruyabilmesinin önemine vurgu yapan Tatar, Kıbrıslı Türklerin egemenliği sağlanmadan, tek devlet olarak AB'ye girilmesi halinde yaşanacak olumsuzluklara işaret etti.

"Türkiye ile bağlarımızın kopmasından, (Türkiye'nin) himayesinden vazgeçemeyiz" diyen Tatar, yeni vizyon ve siyasetlerine Türkiye'nin tam destek verdiğini anımsattı. BM ve AB'ye, Kıbrıs Türk tarafının önerilerini ciddiye almaları çağrısında bulunan Tatar, Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıkların göz önünde bulundurulması ve egemenlik beklentilerinin yerine getirilmesi için adım atılmasını istedi. Tatar, anlaşma zeminin bu şekilde oluşturulabileceğini belirtti.

Cenevre'ye yeni fikirlerle gittiklerini, iki devletli çözüm modelini gündeme getirdiklerini dile getiren Tatar, federasyon modelinde anlaşmaya varılamadığını söyledi. Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres'in kendisini Eylül ayında New York'ta yapılacak BM Genel Kurul toplantılarında görmeyi beklediğini söylediğini de kaydetti.

"Miçotakis'e neden iki devletli çözüm talep ettiğimizi anlattım"

Cumhurbaşkanı Tatar, aynı otelde kaldığı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ile sabah saatlerinde kahvaltı salonunda karşılaşarak ayaküstü sohbet ettiklerini söyleyerek, Miçotakis'e neden iki devletli çözüm talep ettiklerini anlattığını belirtti. Miçotakis'e Kıbrıs'ta 60 yıldır iki ayrı devlet bulunduğunu aktardığını dile getiren Tatar, anlaşmanın ancak iki ayrı devlet modeli ile sağlanabileceğini anlattığını söyledi.

Tatar, Kıbrıs'ta anlaşmaya ulaşılmasını Doğu Akdeniz, Yunanistan ve Türkiye arasında da olumlu bir ortam doğmasına yol açacağını kaydetti. Tatar, Miçotakis'in AB içinde bu modele sıcak bakılmadığını söylediğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta, Kıbrıs sorununun çözümü için Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket edilmesi gerektiğini söyleyerek, Kıbrıs'ta 60 yıldır iki devlet bulunduğunu, Kıbrıslı Rumların zenginlik ve ortaklığı Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istemediğini kaydetti.

AB yetkililerine de Kıbrıs gerçeklerini öğrenmeleri, Annan Planı döneminde yaşananları unutmamaları çağrısında bulunan Tatar, dayatma ve empoze bir çözümü kabul etmeyeceklerini belirtti. Kıbrıs'ta şehitler verildiğini, Kıbrıs'ın milli dava olduğunu kaydeden Tatar, "Bizi maceraya, tehlikeye götürecek bir anlaşmaya asla evet demeyiz" dedi.

Kıbrıs'ın AB'ye üye olma sürecinde hukuksuzluk yapıldığını söyleyen Tatar, Kıbrıs'ın kuruluş anlaşmalarına aykırı davranıldığını, Türkiye AB üyesi değilken ve Kıbrıs'ta ihtilaf devam ederken Kıbrıs'ın AB'ye alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreterinin federasyonun başarılı olması için hiçbir zemin bulunmadığını anladığını da ifade etti. - LEFKOŞA