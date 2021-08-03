Üye Girişi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'tan bir ekip yarın söndürme çalışmaları için hareket edecek" - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'tan bir ekip yarın söndürme çalışmaları için hareket edecek"

03.08.2021 23:45
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar:

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonunda yaptığı açıklamada, "Türkiye'mizin acısı bizlerin acısıdır.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonunda yaptığı açıklamada, " Türkiye'mizin acısı bizlerin acısıdır. Türkiye'nin yaşadığı bu yangın faciasındaki bu acıyı Kıbrıs Türk halkı da şu anda yaşamaktadır. Kıbrıs'tan da bir ekip yarın sabah söndürme çalışmaları için hareket edecek" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, her yıl 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünde düzenlediği Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonunu bu yıl gecikmeli olarak bu akşam düzenlendi. Resepsiyona KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, komuta kademesinde çok sayıda temsilci ve Kıbrıs gazileri katıldı. Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

"Türkiye'de yavaş yavaş Kıbrıs'tan çekilecek. Kimin gönlü buna razı olabilir"

Barış ve Özgürlük Bayramı Resepsiyonunda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Federasyon masallarında karşı tarafın niyetine baktığımızda, bir kere ortaklık cumhuriyeti dedikleri tek egemenlik Kıbrıs Türkler zaman içerisinde bir azınlığa indirilecektir. Aynı zamanda işledikleri hukuksuzlukla, yani Kıbrıs Cumhuriyetini tamamıyla Avrupa Birliğine almaları, Türkiye'yi Avrupa Birliğinin dışında ve ne diyorlar 5-10 sene bu garanti anlaşmaları gözden geçirilecek. Türkiye de yavaş yavaş Kıbrıs'tan çekilecek. Kimin gönlü buna razı olabilir. Yıllık, asırlık bir mücadele, bizim atalarımız, dedelerimiz, Kıbrıs'a salınan köklerimiz, Kıbrıs Türkler hiçbir zaman başkasının boyunduruğu altında orada yaşamamış, hep bağımsız, hep özgür olmuş. Yıllar sonra Avrupa Birliği oyunlarıyla bizi oraya alacaklar. Türkiye Avrupa Birliği'nin dışında. Türkiye ordusuyla, askeriyle, her türlü varlığıyla Kıbrıs'tan çekilecek ve doğu Akdeniz'i bunlara teslim edecek. Öyle yağma yok arkadaşlar, böyle bir şey olamaz, müsaade etmeyiz" dedi.

" Maraş'ın açılımı şimdiden turizm, ekonomiye katkısı başlamıştır"

Maraş açılımının tarihi bir adım olduğunu belirten Tatar, "Maraş açılımını gerçekleştirdik, bu tarihi bir adımdır. Ama netice itibariyle 47 yıldır Maraş, Osmanlı zamanında bütün mülk sahipleri vakıflarındır. Ama maalesef İngilizler döneminde düzenlemeler yapılmış, peşkeşler çekilmiş, mallar mülkler dağıtılmış. Şu anda da bu açılım uluslararası hukuka uygun olmak şartıyla gelen gelecek mallarını alacak, ama Maraş yerleşime açılacaktır. Nerede Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde, benim için önemli olan odur. Şimdiden ekonomimize, turizme büyük katkısı olmaya başlamıştır bile. Tabii ki Rumlar ayağa kalktı, çünkü çok büyük rahatsızlık geçiriyorlar. Kendi içinde çok büyük sıkıntı yaşadılar. Yeni bir dönem başlamıştır. İki devletlilik Maraş açılışım, Türkiye'nin desteğiyle haysiyetli onurlu, ulusal çıkarlarımıza yakışır bir şekilde böyle bir siyasetin geliştirilmesinde Cumhurbaşkanı olarak bunları dünyaya haykırabilmek benim için bir gururdur, benim için iftihar kaynağıdır" şeklinde konuştu.

" Türkiye Cumhuriyeti'yle aramızdaki bağların koparılmasına asla müsaade etmeyiz"

Kıbrıs'ta tarihi ve önemli bir noktada olduklarını belirten Tatar, "Gelinen aşamada Kıbrıs'ta tarihi ve önemli bir noktadayız. 20 Temmuz sabahı sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle Kıbrıs'ta yaptığımız o coşkulu törende bunları teyit ettik. Artık yeni bir dönem başlamıştır. İki devletlilik. İnşallah bu yeni siyaset kökleşecek, yerleşecek ve Kıbrıs milli davamızın selamete ulaşmasında bu önemli tarihi nokta bizleri o noktaya ulaştıracaktır. Çünkü netice itibariyle 60 yıldır iki ayrı devlet vardır. Kıbrıslı Türkler kendilerini kendi devletleriyle yönetmişlerdir. Bundan sonra Kıbrıs Türkünün 1974 öncesine gidişi yok, buna asla müsaade etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'yle aramızdaki bağların koparılmasına asla müsaade etmeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilelebet yaşaması, Kıbrıs Türk halkının kabul görmesi ve doğu Akdeniz'de büyük ulusun neferleri olarak geleceği umutla bakabilmek bizlerin en büyük erdemidir" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs'tan söndürme çalışmaları için bir ekip sabah buraya hareket edecek"

Orman yangınlarıyla ilgili konuşan Tatar, "Orman yangını ve sellerde hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet diliyorum. Türkiye'mizin acısı bizlerin acısıdır. Türkiye'nin yaşadığı bu yangın faciasındaki bu acıyı Kıbrıs Türk halkı da şu anda yaşamaktadır. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hepinize geçmiş olsun diyorum. Yarın da Antalya'ya gideceğim orada, bir takım temaslarım olacak. Kıbrıs'tan da bir ekip yarın sabah söndürme çalışmaları için hareket edecek. Acılarımız kısa zamanda söndürüp acılarımızı ve yaralarımızı sarmaya devam ederiz" dedi. - İSTANBUL

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'tan bir ekip yarın söndürme çalışmaları için hareket edecek
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'tan bir ekip yarın söndürme çalışmaları için hareket edecek
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'tan bir ekip yarın söndürme çalışmaları için hareket edecek
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'tan bir ekip yarın söndürme çalışmaları için hareket edecek
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'tan bir ekip yarın söndürme çalışmaları için hareket edecek
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'tan bir ekip yarın söndürme çalışmaları için hareket edecek

cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Kıbrıs'tan bir ekip yarın söndürme çalışmaları için hareket edecek' - Son Dakika


Son Dakika

Milas'ta termik santral yakınlarına ulaşan yangın nedeniyle bölge boşaltılıyor 23:09 Milas'ta termik santral yakınlarına ulaşan yangın nedeniyle bölge boşaltılıyor Bakan Kurum 22:46 Bakan Kurum "Yanan yerler imara açılacak" iddiasını kesin dille yalanladı: Sit ve orman alanını imara açmayacağız Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 126 kişi vefat etti, 24 bin 832 yeni vaka tespit edildi 22:07 Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 126 kişi vefat etti, 24 bin 832 yeni vaka tespit edildi
2 gün önce kavga ettiği kişinin akrabaları tarafından sopa ve tekmelerle öldüresiye dövüldü 21:13 2 gün önce kavga ettiği kişinin akrabaları tarafından sopa ve tekmelerle öldüresiye dövüldü Tanju Özcan gündemden düşmüyor! 20:37 Tanju Özcan gündemden düşmüyor! "Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım" diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı 18:44 İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu 18:11 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu Orman görevlileriyle tartışarak gözaltına alınan Yusuf Güney'den ilk açıklama: 10 kişi sopalarla saldırdı, savunmak için silahımı aldım 15:56 Orman görevlileriyle tartışarak gözaltına alınan Yusuf Güney'den ilk açıklama: 10 kişi sopalarla saldırdı, savunmak için silahımı aldım

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama         
23:28
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna yarın 4 yangın söndürme helikopteri gönderiyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna yarın 4 yangın söndürme helikopteri gönderiyor         
23:05
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Son Dakika: Bakan Soylu'dan Son Dakika: Bakan Soylu'dan "bomba ile yangın çıkarıldı" iddiasına yanıt: Tamamen provokasyon         
21:38
Yanlış yere su döken helikopter pilotuna vatandaştan küfürlü tepki Yanlış yere su döken helikopter pilotuna vatandaştan küfürlü tepki         
21:11
Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
19:47
Çekimler sırasında fenalaşan ünlü oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde büyük bir tümör tespit edildi Çekimler sırasında fenalaşan ünlü oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde büyük bir tümör tespit edildi         
18:11
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa ve Yunanistan yardım taleplerini geri çekti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa ve Yunanistan yardım taleplerini geri çekti         
17:25
THK'nın eski yöneticisinden ezber bozan çıkış: Kiralık uçaklarla yangınlar söndürülemez çünkü para kazanıyorlar THK'nın eski yöneticisinden ezber bozan çıkış: Kiralık uçaklarla yangınlar söndürülemez çünkü para kazanıyorlar         
15:37
Kendisini şifacı olarak tanıtan Mala Ali Kürdistani'nin ofisine baskın! Kendisini şifacı olarak tanıtan Mala Ali Kürdistani'nin ofisine baskın! "Dayaklı tedavi" kuyruğunda 50 kişi bekliyordu         
12:28
Dünya'dan tam 136 bin kat daha değerli asteroid! Profesör Bilim Dünya'dan tam 136 bin kat daha değerli asteroid! Profesör Bilim "Dünyaya getirirsek fakir kimse kalmaz" diyerek detayları anlattı         
11:37
Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada         
11:31
Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor         
11:00
Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı         
10:27
Beslenmesi ve satışı yasak olan saka kuşlarının ticaretini yapan Suriyeliye 120 bin TL ceza Beslenmesi ve satışı yasak olan saka kuşlarının ticaretini yapan Suriyeliye 120 bin TL ceza         
09:38
Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı         
08:07
Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 00:02:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'tan bir ekip yarın söndürme çalışmaları için hareket edecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement